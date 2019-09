Dopo il primo giorno di riposo, torna la Vuelta con una prova che sarà decisiva ai fini della classifica. La cronometro (individuale) di Pau potrà vedere distacchi importanti tra i big di classifica, con Primoz Roglic che punta alla sua prima maglia roja. Ecco tutti gli orari di partenza di tutti i corridori interessati alla generale.

Tutti gli orari

Corridore Orario 41. Fabio ARU (UAE Emirates) 15:46 30. Geoffrey BOUCHARD (AG2R) 15:57 29. Gianluca BRAMBILLA (Trek Segafredo) 15:58 28. Louis MEINTJES (Dimension Data) 15:59 27. Cristián RODRÍGUEZ (Caja Rural) 16:00 26. Peter STETINA (Trek Segafredo) 16:01 25. Pierre LATOUR (AG2R) 16:02 24. Kilian FRANKINY (Groupama-FDJ) 16:03 23. Robert GESINK (Jumbo Visma) 16:04 22. Daniel MARTÍNEZ (Education First) 16:05 21. James KNOX (Deceuninck-Quick Step) 16:06 20. Marc SOLER (Movistar) 16:07 19. Ruben GUERREIRO (Katusha Alpecin) 16:09 18. Jakob FUGLSANG (Astana) 16:11 17. Óscar RODRÍGUEZ (Euskadi Murias) 16:13 16. Ion IZAGUIRRE (Astana) 16:15 15. George BENNETT (Jumbo Visma) 16:17 14. Esteban CHAVES (Mitchelton Scott) 16:19 13. Sergio HIGUITA (Education First) 16:21 12. Hermann PERNSTEINER (Bahrain Merida) 16:23 11. Mikel NIEVE (Mitchelton Scott) 16:25 10. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) 16:27 9. Wilco KELDERMAN (Sunweb) 16:29 8. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) 16:31 7. Nicolas EDET (Cofidis) 16:33 6. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) 16:35 5. Tadej POGACAR (UAE Emirates) 16:37 4. Alejandro VALVERDE (Movistar) 16:39 3. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) 16:41 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 16:43 1. Nairo QUINTANA (Movistar) 16:45

Tappa 10: Jurançon-Pau

L'unica cronometro individuale di questa Vuelta. 36 km perlopiù pianeggianti, gli specialisti potrebbero guadagnare parecchio. Roglic su tutti.

La Vuelta 2019 in TV

