Nell’ultima tappa affrontata è stato bersagliato da tutti. L’obiettivo degli uomini di classifica era quello di fare fuori Roglic, o quanto meno guadagnare il più possibile in vista della crono di Pau. Lo sloveno fa paura e a crono può dare più di 1’30’’ a tutti i rivali, nei 36,2 km che rischiano di essere veramente decisivi per l’epilogo di questa Vuelta. Roglic è stato tatticamente perfetto a non rispondere a nessun attacco, a non strafare, considerando le tre settimane (nonostante una caduta). La lezione del Giro d’Italia gli è servita e ha avuto una grande mano da uno stoico Sepp Kuss. Bennett e Gesink non sono sembrati al meglio, Kruijswijk si è subito ritirato, ma l’americano classe ’94 ha fatto un lavoro incredibile nel ricucire, da solo, sui tanti attacchi provati da Quintana, Valverde e Miguel Ángel López. Roglic c’è ed è a soli 6’’ da Quintana. E con la crono...

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Nairo QUINTANA (Movistar) 35h18'18'' 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +6'' 3. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +17'' 4. Alejandro VALVERDE (Movistar) +20'' 5. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +1'42''

2) La Movistar sbaglia ancora strategia: c’è bisogno di qualcosa di più

La giornata della Movistar è stata surreale. Miguel Ángel López sembrava imprendibile, ma il colombiano - a causa di una caduta - ha abdicato. Roglic andava del suo passo e la coppia Valverde-Quintana ha avuto una chance clamorosa per portare fieno in cascina. Il duo del team spagnolo non è sembrato però in palla sul timing degli attacchi e quando Quintana sognava la doppietta tappa+roja, ecco il clamoroso episodio con Soler. Il catalano era andato in fuga e voleva rimanerci per centrare il successo a Cortals d’Encamp, non per dare una mano a Quintana. Ecco che il colombiano si è fatto sfilare da Pogacar e ha conquistato solo pochi secondi su Roglic. Questo è solo uno dei tanti episodi che hanno caratterizzato il lavoro della Movistar negli anni, soprattutto con la coppia Valverde-Quintana al timone. I componenti della squadra non si parlano, non conoscono fino in fondo le strategie e si finisce per fare l’ennesima figuraccia. E dire che al Giro erano stati praticamente perfetti con Caparaz.

3) Pogacar ha le stigmate per diventare un fenomeno, ma non deve avere fretta

Tutti aspettavano Fabio Aru, ma all’UAE Emirates hanno trovato strada facendo un fenomeno. Il suo nome è Tadej Pogacar che già aveva fatto bene in stagione e che veniva inserito nella rosa delle possibili sorprese di questa Vuelta. Nella prima settimana ha tenuto il passo dei grandi e all’ultima tappa di salita ha fatto meglio, addirittura, dei 4 big, trovando un successo insperato alla vigilia. Lui si è gestito perfettamente, anche sotto la pioggia, anche sullo sterrato, beffando d’astuzia Quintana che sognava la doppietta. Pogacar ha un grande talento e un buon passo e, ricordiamolo, ha solo 20 anni. Dove potrà arrivare? Giusto però non fare le cose di fretta come hanno detto più volte i suoi direttori sportivi. Lui doveva aiutare Fabio Aru, ma con il ko del sardo ora ha ovviamente un altro ruolo. Che sprigioni il suo talento, senza però avere pressioni di classifica. Per quello ci sarà tempo.

