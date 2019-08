tra poco il report completo...

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Nicolas ROCHE (Sunweb) 5h26'12'' 2. Nairo QUINTANA (Movistar) +2'' 3. Rigoberto URAN (Education First) +8'' 4. Mikel NIEVE (Mitchelton Scott) +22'' 5. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +33'' 6. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +36'' 7. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +38'' 8. Sergio HIGUITA (Education First) +40'' 9. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +46'' 10. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +46'' 14. Fabio ARU (UAE Emirates Team) +1'08''

6 in fuga

È la seconda tappa più lunga di questa Vuelta, con quasi 200 km che portano la carovana rossa a Calpe. Solita fuga in questi casi, con Lastra (Caja Rural), Smit (Katusha Alpecin), Madrazo (Burgos-BH) e Armée (Lotto Soudal) all’attacco. I 4 di testa non superano i 6 minuti di vantaggio sul gruppo maglia roja trainato da Poljanski della Bora Hansgrohe, la squadra di Sam Bennett.

Il GPM fa fuori tutti i velocisti

Il gruppo rimonta e Armée prova ad andarsene da solo, ma il belga della Lotto Soudal fa appena in tempo a passare sul traguardo volante di Moraira prima di essere ripreso dal gruppo trainato dalla Jumbo Visma di Roglic (con il solito Tony Martin). I velocisti fanno fatica sull’ultimo GPM e Sam Bennett lascia la compagnia già all’inizio del Puig de la Llorença.

Miguel Ángel López staccato: Aru e Roglic ci provano, vince Quintana

Non c’è terreno per velocisti, anzi. Partono all’attacco Formolo, George Bennett e Latour, poi seguiti dagli altri corridori di classifica. Si staccano in tanti, come Kruijswijk e Fuglsang che lasciano la compagnia durante il Puig Llorença (2a categoria). Formolo e Latour partono all’attacco, ma c’è un grande Valverde che passa per primo al GPM. In fondo alla discesa ecco l’azione a staccare Miguel Ángel López con il gruppetto composto da Roche, Nieve, Uran, Quintana e Roglic che riesce a guadagnare una decina di secondi. Gruppetto a cui si unisce anche Fabio Aru che non perde l’occasione per rientrare in classifica generale. In 6 riescono a superare i 30’’ di vantaggio su MÁ Lopez che si deve arrendere: Quintana fa partire poi l’azione decisiva a 3 km dalla fine con il colombiano che vince in solitaria. Roche riesce a prendersi il 2° posto in volata, conquistando così la maglia roja.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Nairo QUINTANA (Movistar) 5h11'17'' 2. Nicolas ROCHE (Sunweb) +5'' 3. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +5'' 4. Rigoberto URAN (Education First) +5'' 5. Fabio ARU (UAE Emirates) +5'' 6. Mikel NIEVE (Mitchelton Scott) +8'' 7. Sergio HIGUITA (Education First) +37'' 8. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +37'' 9. Alex ARANBURU (Caja Rural) +37'' 10. Alejandro VALVERDE (Movistar) +37'' 15. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +37''