Primo arrivo in salita e la classifica viene stravolta. I distacchi non sono ancora impossibili, ma la passata di Miguel Ángel López è quella decisiva per riprendersi la roja e guadagnare sugli avversari. Il colombiano riesce a distanziare Quintana, Valverde e Uran: l’unico a limitare i danni è Primoz Roglic che finisce a 14’’ dal corridore dell’Astana. Male invece Fabio Aru e Davide Formolo, con Pogacar e Majka a prendersi la leadership delle rispettive squadre a scapito degli italiani. Il corridore dell'UAE Emirates finisce a 2'47'' da López, 1'58'' per quello della Bora.

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) 18h55'21'' 2. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +14'' 3. Nairo QUINTANA (Movistar) +23'' 4. Alejandro VALVERDE (Movistar) +28'' 5. Nicolas ROCHE (Sunweb) +57'' 6. Rigoberto URAN (Education First) +59'' 7. Esteban CHAVES (Mitchelton Scott) +1'17'' 8. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +1'18'' 9. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +1'49'' 10. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +1'50'' 12. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +1'58'' 17. Fabio ARU (UAE Emirates) +2'47''

3 corridori in fuga, guadagnano più di 10 minuti sul gruppo maglia roja

È la prima tappa di salita, ma nessuno dei grandi team piazza un corridore in fuga: fuga composta dal duo della Burgos Ángel Madrazo-Jetse Bol e da Jesús Herrada della Cofidis. I tre vannno addirittura a 10 minuti, con il gruppo maglia roja condotto dalla Sunweb di Kelderman e Roche. Madrazo si prende i punti delle prime due salite, poi è l’UAE Emirates ad accelerare un po’ l’andatura in favore di Fabio Aru e Tadej Pogacar.

Madrazo riesce a conquistare la tappa, bravo MÁ Lopez a prendersi la roja

Diverse le cadute nel plotone che coinvolgono Cavagna e Atapuma prima, Bahaus e Gaviria dopo. In gruppo c’è sempre la Sunweb a fare l’andatura, con i tre fuggitivi che cominciano la salita dell’Alto de Javalambre con un vantaggio di poco superiore agli 8 minuti. Dietro c’è poco movimento, con l’Astana a fare la prima mossa con l’accelerata di Cataldo. Via via si staccano diversi corridori e Roche perde subito Kelderman, mentre Roglic resta senza Gesink.

Il primo a muoversi è invece Valverde che tenta lo scatto anche per provare a vincere la tappa. Prima Aru, poi Formolo si staccano, pagano anche Uran e Quintana. A 2,3 km dall’arrivo ecco l’azione di Miguel Ángel López che lascia la compagnia, provando a raggiungere il trio di testa Madrazo-Bol-Herrada. Dietro solo Roglic e Valverde che staccano anche Pogacar (che diventa l’uomo di classifica dell’UAE Emirates). La fuga riesce comunque ad arrivare al traguardo con il successo di uno stoico Angel Madrazo che, dal rischiare la vita per il tamponamento della propria ammiraglia, finisce per vincere la tappa e conquistare altri punti per la propria classifica scalatori. López arriva a 47’’, ma gli bastano per riprendersi la maglia roja, poi Roglic e Valverde che pagano 12’’ dal colombiano. Quintana perde quasi un minuto dal connazionale, Aru più di 2 minuti.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Ángel MADRAZO (Burgos-BH) 4h58'31'' 2. Jetse BOL (Burgos-BH) +10'' 3. José HERRADA (Cofidis) +22'' 4. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +47'' 5. Alejandro VALVERDE (Movistar) +59'' 6. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +59'' 7. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +1'29'' 8. Nairo QUINTANA (Movistar) +1'41'' 9. Sepp KUSS (Jumbo Visma) +1'41'' 10. Esteban CHAVES (Mitchelton Scott) +1'46'' 11. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +1'52'' 12. Pierre LATOUR (AG2R) +2'05'' 13. Rigoberto URAN (Education First) +2'11'' 14. Nicolas ROCHE (Sunweb) +2'17'' 18. Davide FORMOLO (Bora Hansgrohe) +2'23'' 25. Fabio ARU (UAE Emirates) +2'59''