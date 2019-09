Pogacar, che fenomeno! Sembrava doversi accontentare del 5° posto della generale dopo le difficoltà incontrate a Becerril de la Sierra, ma lo sloveno è stato l'unico a riuscire a ribaltare la corsa nell'ultima tappa di montagna alla Vuelta. Ovviamente stiamo parlando dell'obiettivo podio, ma il corridore dell'UAE Emirates ha fatto un numero incredibile partendo ai -38,8 km ancora prima della salita di 1a categoria che attendeva i big della classifica. Valverde e Quintana hanno messo Pedrero e Soler a tirare, ma i Movistar non sono riusciti ad andare a riprendere lo sloveno che è riuscito così a salire sul podio e a conquistare la sua terza vittoria personale alla Vuelta. Che dire poi di Miguel Ángel López che è stato il primo a scattare, ma il primo a rimbalzare sulla sua stessa azione...

Video - “È partito Pikachu!” Magrini si esalta allo scatto di Pogacar e nessuno risponde 00:19

Tadej Pogacar nel segno di Giuseppe Saronni: l'ultimo a vincere 3 tappe prima dei 21 anni

Alla Vuelta Tadej Pogacar era un debuttante assoluto in un Grande Giro, anzi era anche il più giovane di tutta la corsa. Lo sloveno, però, ha giocato le sue carte e ha conquistato tre tappe. Il 21 settembre compierà 21 anni e nella storia del ciclismo sono stati davvero pochi i corridori a vincere almeno tre frazione nella stessa edizione di un Grande Giro.

Gli Under 21 a vincere almeno 3 tappe in un Grande Giro

Corridore Giro Tappe René VIETTO Tour 1934 4x (Grenoble, Digne-les-Bains, Cannes, Pau) Giuseppe SARONNI Giro 1978 3x (La Spezia, Benevento, Ravello) Tadej POGACAR Vuelta 2019 3x (Encamp, Los Machucos, Plataforma de Gredos)

Il primo fu il francese René Vietto al Tour de France del 1934: addirittura 4 tappe per lui e la classifica scalatori, ma quello era comunque un altro ciclismo. L'ultimo a fare tris fu Giuseppe Saronni al Giro d'Italia 1978. Il giovane Saronni era gregario di Gianbattista Baronchelli alla Scic, con Gibì che si piazzò 2° nella generale alle spalle di Johan De Muynck per 59''. Saronni vinse tre tappe in quell'edizione (a La Spezia, Benevento e Ravello) e riuscì a piazzarsi addirittura al 5° posto della generale. Il preludio a quello che accadde nella stagione successiva, con Saronni che vinse il Giro d'Italia 1979 davanti a Francesco Moser. Chissà quante ne ha da raccontare Giuseppe Saronni, ora team manager proprio dell'UAE Emirates e quindi di Tadej Pogacar.

Video - Pogacar: "E dire che non stavo benissimo all'inizio della tappa. Mai avrei immaginato il podio" 01:19

Video - Tiralongo euforico: "Pogacar ha testa, coraggio e gambe. È un campione" 00:17

Gli attendono le sfide con Bernal e van der Poel

Pogacar è solo uno dei tanti giovani che in questa stagione si sono messi in vetrina. Lo sloveno è arrivato 3° alla Vuelta, ma ricordiamo il successo di Egan Bernal al Tour de France, con il colombiano che ha sbaragliato la concorrenza e che ha convinto più di tutti in salita. Non solo il corridore del Team Ineos (scoperto da Gianni Savio), ma anche Mathieu van der Poel e Remco Evenepoel potranno essere degli avversari molto tosti nei prossimi anni dopo quanto fatto vedere finora. Per l'olandese e il belga, non si conosce ancora il loro reale potenziale: saranno dei fenomeni anche nelle grandi corse a tappe? Quel che è certo, è che il ciclismo ha una next gen che fa davvero ben sperare.

Video - Tris di Tadej Pogacar! Vince a la Plataforma de Gredos, prende la bianca e il podio. Vuelta a Roglic 01:18

Tutte le tappe