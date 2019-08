Rigoberto Uran è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Barcellona dopo la caduta patita durante la 6a tappa con arrivo a Ares del Maestrat. Al ciclista colombiano è stato infatti riscontrata una perforazione a un polmone, un problema molto serio anche se l’atleta non è in pericolo di vita.

I medici, come riporta Mundo Ciclistico, stanno valutando il problema respiratorio e contemporaneamente hanno preso in considerazione la possibilità di un intervento per ridurre le fratture alla clavicola sinistra, alla scapola e a una costola che il colombiano ha rimediato. Il corridore dell’Education First si ritira da 6° in classifica generale, aveva un ritardo di 59’’ dalla maglia roja di Miguel Angel Lopez.