L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Philippe GILBERT (Deceuninck-Quick Step 3h48'18'' 2. Alex ARANBURU (Caja Rural) +3'' 3. Fernando BARCELÓ (Euskadi Murias) +3'' 4. José Joaquín ROJAS (Movistar) +22'' 5. Nikias ARNDT (Sunweb) +26'' 6. Tosh VAN DER SANDE (Lotto Soudal) +29'' 7. Cyril BARTHE (Euskadi Murias) +29'' 8. Manuele BOARO (Astana) +29'' 9. Tim DECLERCQ (Deceuninc-Quick Step) +29'' 10. Valerio CONTI (UAE-Emirates) +31''

Video - Philippe Gilbert scatta in salita e si prende la vittoria a Bilbao, è la 6a sinfonia alla Vuelta 01:31

La fuga parte tardi: ci sono Conti, Marcato, Mosca e Boaro

Altra tappa potenzialmente adatta alle fughe, ma la Jumbo Visma e le altre squadre dei big controllano la situazione chiudendo ogni buco nelle prime due ore. Sergio Henao fa giusto in tempo a prendersi i punti sull’Alto de Azázeta, ma il gruppo torna subito compatto. Ai -65 km dal traguardo, ecco che la fuga riesce ad andare via: ci sono 19 corridori, tra questi anche Valerio Conti e Marco Marcato dell’UAE Emirates, Jacopo Mosca della Trek - in supporto a Degenkolb - e Manuele Boaro dell’Astana.

Valerio Conti non tiene il passo, vince Philippe Gilbert

Sull’Alto El Vivero provano ad evadere dalla testa della corsa Felix Großschartner (Bora) e Grmay (Mitchelton Scott); ci prova anche Valerio Conti ma il corridore dell’UAE Emirates viene subito ripreso dagli altri contrattaccanti. Dietro si resta compatti con il gruppo maglia roja a circa 3’30’’ di ritardo, sotto la spinta di Gesink. Ai piedi dell’Alto de Arraiz, l’ultima salita di giornata, vengono ripresi Großschartner e Grmay e c’è una prima accelerazione di Gilbert. Valerio Conti non riesce a tenere il ritmo del belga, ce la fanno Aranburu e Barceló, ma alla seconda stoccata (ai -8,9 km) Gilbert riesce ad andare via in solitaria. Il duo spagnolo prova a rientrare nel tratto in discesa, ma il belga della Quick Step non si fa rimontare conquistando la sua sesta tappa in carriera alla Vuelta. Boaro si piazza 8°, Valerio Conti 'solo' 10°.

