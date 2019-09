Vuelta 2019, Tappa 19: Ávila-Toledo in Live Streaming su Eurosport 1 e Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 13 Settembre 2019

Numero: 19

Lunghezza: 165,2 km

Tipologia: piatta

Orario inizio diretta: 15:00

Tappa 19: Ávila-Toledo in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

L'Alto de Paramera (3a cat. di 12 km al 2,5%) inaugura una tappa che non presenta altre difficoltà. Arrivo leggermente in salita, ma sarà un probabile arrivo in volata.

Video - Vuelta 2019, tappa 19: Ávila-Toledo, percorso e profilo 3D 00:20

Come guardare la 19a tappa de La Vuelta: Ávila-Toledo

La 19a tappa della Vuelta, da Ávila a Toledo, inizierà alle 15:00 e sarà visibile su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e su Eurosport Player.