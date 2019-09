Vuelta 2019, Tappa 2: Benidorm-Calp in Live Streaming su Eurosport 1 e Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 25 Agosto 2019

Numero: 2

Lunghezza: 199,6 km

Tipologia: piatta

Orario inizio diretta: 15:00

Tappa 2: Benidorm-Calp in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

Volata? Macché! I velocisti si staccano sull’ultima salita (un 2a categoria comunque opinabile visto la pendenza media del 9,5% in 3 km) e, anzi, sono i big a tentare la prima azione di questa Vuelta, chi per recuperare terreno chi per provare una fuga importante. Lo sconfitto di giornata è Miguel Ángel López che al termine della salita viene beffato dall’azione combinata di 6 corridori: Uran-Roglic-Nieve-Roche-Quintana-Aru. Bravi Roglic e Aru a provare la rimonta dopo le cadute nella cronosquadre, ma il migliore è Quintana che stacca tutti a 3 km dalla fine, andando a conquistare un’incredibile tappa. La maglia roja passa a Roche che mantiene ora 2’’ di vantaggio su Quintana e 8’’ su Uran.

VINCITORE: Nairo QUINTANA (Movistar) | MAGLIA ROJA: Nicolas ROCHE (Sunweb)

Come guardare la 2a tappa de La Vuelta: Benidorm-Calp

La Vuelta è in diretta integrale su Eurosport e la 6a tappa de La Vuelta, Benidorm-Calp inizierà alle 15:00 su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e su Eurosport Player.