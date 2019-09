Vuelta 2019, Tappa 3: Ibi-Alicante in Live Streaming su Eurosport 1 e Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 26 Agosto 2019

Numero: 3

Lunghezza: 188 km

Tipologia: piatta

Orario inizio diretta: 15:00

Tappa 3: Ibi-Alicante in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

Finalmente è arrivata la volata. Certo, non è stata una volata a ranghi compatti con Gaviria staccato e Jakobsen non al meglio dopo essersi attardato in salita, ma c’è stato l’acuto di Sam Bennett che ha mostrato un’agilità incredibile al traguardo di Alicante. Non c’è stata davvero storia con l’irlandese che ha vinto quasi per distacco su Theuns e Mezgec, centrando così il suo primo acuto alla Vuelta dopo 3 tappe vinte al Giro d’Italia. In classifica generale non succede quasi nulla, se non per la volata per il traguardo volante che assegna 3’’ di abbuono ad Higuita che guadagna una posizione su Kelderman e 1’’ a Roglic.

VINCITORE: Sam BENNETT (Bora Hansgrohe) | MAGLIA ROJA: Nicolas ROCHE (Sunweb)

Video - Sam Bennett di potenza vince ad Alicante nella prima volata, Gaviria si stacca sul GPM 00:56

