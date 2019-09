Vuelta 2019, Tappa 4: Cullera-El Puig in Live Streaming su Eurosport 1 e Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 27 Agosto 2019

Numero: 4

Lunghezza: 175,5 km

Tipologia: piatta

Orario inizio diretta: 15:00

Tappa 4: Cullera-El Puig in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

Nuova volata e questa volta tocca a Fabio Jakobsen che riesce, per questione di pochi cm, a superare un Sam Bennett scatenato sul traguardo di El Puig. Ottima la strategia della Quick Step che prima manda in avanscoperta Cavagna che tenta un’azione da finisseur anche per stancare le squadre avversarie e così è, con Jakobsen perfettamente lanciato da Richeze verso la prima vittoria in un Grande Giro nonostante la rimonta del campione nazionale irlandese. Niente da fare per i vari Walscheid, Gaviria e Mezgec che fanno una buona volata, ma ottengono solo un piazzamento. Non cambia nulla in classifica: Latour guadagna un secondo con il traguardo volante, ma resta tutto com’è in attesa del primo arrivo in salita.

VINCITORE: Fabio JAKOBSEN (Deceuninck-Quick Step) | MAGLIA ROJA: Nicolas ROCHE (Sunweb)

