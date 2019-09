Vuelta 2019, Tappa 5: L'Eliana-Javalambre in Live Streaming su Eurosport 1 e Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 28 Agosto 2019

Numero: 5

Lunghezza: 170,7 km

Tipologia: salita

Orario inizio diretta: 15:00

Tappa 5: L'Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

Primo arrivo in salita e la classifica viene stravolta. I distacchi non sono ancora impossibili, ma la passata di Miguel Ángel López è quella decisiva per riprendersi la roja e guadagnare sugli avversari. Il colombiano riesce a distanziare Quintana, Valverde e Uran: l’unico a limitare i danni è Primoz Roglic che finisce a 14’’ dal corridore dell’Astana. Male invece Fabio Aru e Davide Formolo, con Pogacar e Majka a prendersi la leadership delle rispettive squadre a scapito degli italiani. Il corridore dell'UAE Emirates finisce a 2'47'' da López, 1'58'' per quello della Bora.

VINCITORE: Ángel MADRAZO (Burgos-BH) | MAGLIA ROJA: Miguel Angel LOPEZ (Astana)

