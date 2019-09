Vuelta 2019, Tappa 8: Valls-Igualada in Live Streaming su Eurosport 1 e Eurosport Player

Dati Tappa

Giorno: 31 Agosto 2019

Numero: 8

Lunghezza: 166,9 km

Tipologia: salita

Orario inizio diretta: 15:00

Tappa 8: Valls-Igualada in diretta e Live Streaming su Eurosport ed Eurosport Player

La quiete prima della tempesta. Miguel Ángel López non vuole spremere la sua squadra e lascia andare la fuga, con l’obiettivo di perdere ancora una volta la maglia roja in vista del Cortals d'Encamp: viene via una fuga di 21 corridori con l’ex leader Dylan Teuns e, soprattutto, Nicolas Edet che fa ancora gioire la Cofidis che dopo il successo di Jesús Herrada si prende anche la leadership della Vuelta. Nella fuga ci sono corridori di livello, ci prova anche Stybar, ma a vincere è Nikias Arndt che alimenta la sua collezione con una vittoria alla Vuelta dopo quella del Giro nel 2016.

Video - Edet nuova maglia roja, Nikias Arndt vince sotto la pioggia: rivivi la sua volata 01:29

Come guardare la 8a tappa de La Vuelta: Valls-Igualada

L'8a tappa della Vuelta, da Valls a Igualada, inizierà alle 15:00 e sarà visibile su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e su Eurosport Player.