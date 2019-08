Dal 24 agosto al 15 settembre va in scena la Vuelta di Spagna 2019, l'ultimo Grande Giro della stagione. La corsa spagnola comincerà con la classica cronosquadre che vedrà i corridori sfidarsi sul filo dei secondi da Salinas de Torrevieja a Torrevieja con un percorso di 13,4 km. Via via si farà proseguirà fino a Madrid, il 15 settembre, per la passerella finale che consegnerà la maglia roja della 74esima edizione della Vuelta.

Non ci saranno Carapaz, Froome, Nibali o Dumoulin, ma sulla strada troveremo tanti big pronti a dare la caccia alla maglia roja. Da Quintana che spera di riscattarsi dopo anni bui a Miguel Ángel López che riparte dopo la scazzottata con un 'tifoso' a fine Giro d'Italia. Ci sono anche Fuglsang, Roglic, Kruijswijk, Uran, Chaves, Davide Formolo, Fabio Aru e il campione del mondo Valverde. Chi si prenderà lo scettro a Madrid?

Tutte le tappe