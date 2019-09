tra poco il report completo...

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 36h05'29'' 2. Alejandro VALVERDE (Movistar) +1'52'' 3. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +2'11'' 4. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'00'' 5. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'05'' 6. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +4'59'' 7. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +5'42'' 8. Nicolas EDET (Cofidis) +5'49'' 9. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +6'07'' 10. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +6'25'' 41. Fabio ARU (UAE Emirates) +41'58''

Video - Roglic domina la crono! 3 minuti a Quintana: rivivi l'arrivo dello sloveno che si prende la roja 01:33

Patrick Bevin miglior tempo prima dei big, malissimo Aru

Tempi alti tra i corridori partiti nella prima parte di corsa. Anche i vari Tony Martin, Jon Barta, Ludvigsson e Kiryienka vanno oltre i 49 minuti per completare i 36,2 km della crono di Pau. Rémi Cavagna (Quick Step) prima e Patrick Bevin (CCC Team) dopo riescono ad abbassare il tempo fino a 47'30'' prima della partenza dei big 10 della classifica generale. Fabio Aru chiude, invece, la sua crono in 53’52’’ a più di 6 minuti da Patrick Bevin, non riuscendo neanche a dare un riferimento al compagno di squadra Pogacar.

Roglic subito a tutta, Pogacar fa bene il primo tratto

Cominciano i big e Roglic fa subito vedere di essere in palla per conquistare il più possibile sui rivali: dopo 11,9 km lo sloveno conta un vantaggio di 21’’ su Pogacar, 38’’ su Valverde, 1’03’’ su Miguel Ángel López e 1’26’’ su Quintana che dà l’impressione di avere una pedalata un po’ pesante. Dopo 24 km, però, c’è il crollo di Pogacar che non riesce più a tenere il ritmo del connazionale che continua a guadagnare. Roglic vola e conta 48’’ su Pogacar, 54’’ su Valverde, 1’32’’ su López e 2’12’’ su Quintana che continua ad arrancare. Roglic è un uragano e chiude i 36,2 km della crono in 47’05’’ facendo meglio anche di Bevin che per qualche minuto ci aveva creduto. In chiave classifica generale solo Valverde riesce a limitare i danni perdendo 1’38’’ dalla nuova maglia roja: Miguel Ángel López viene addirittura raggiunto e superato da Roglic nella stessa cronometro, mentre Quintana arriva con un ritardo di 3’06’’ dallo sloveno.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 47'05'' 2. Patrick BEVIN (CCC Team) +25'' 3. Rémi CAVAGNA (Deceuninck-Quick Step) +27'' 4. Lawson CRADDOCK (Education First) +48'' 5. Nélson OLIVEIRA (Movistar) +1'02'' 6. Pierre LATOUR (AG2R) +1'14'' 7. Thomas DE GENDT (Lotto Soudal) +1'21'' 8. Marc SOLER (Movistar) +1'22'' 9. Dylan TEUNS (Bahrain Merida) +1'27'' 10. Daniel MARTÍNEZ (Education First) +1'28'' 11. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +1'29'' 13. Alejandro VALVERDE (Movistar) +1'38'' 14. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +2'00'' 27. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'06'' 129. Fabio ARU (UAE Emirates) +6'47''

Tutte le tappe