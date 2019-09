Altra occasione sprecata. Primoz Roglic non si stacca mai e continua ad infilare stoccate su stoccate abbattendo Miguel Ángel López e Quintana. Solo Valverde riesce a tenere il suo passo e diventa, ora, il suo unico rivale per la classifica generale. È vero che manca ancora una settimana alla conclusione della Vuelta, e proprio domani ci sarà un altro tappone, ma questo Roglic sembra inattaccabile. La Movistar ha provato la famosa ‘B zona’ mandando in fuga Marc Soler, ma a Valverde non è riuscito il numero per staccare lo sloveno che è sempre più leader della corsa spagnola. Gli altri si giocano un piazzamento, con Pogacar che si difende dal possibile attacco di López, mentre Quintana è ancora una volta il corridore a deludere maggiormente. Applausi invece per Sepp Kuss che dopo due settimane di lavoro per Roglic si è preso la libera uscita: lo statunitense è entrato nella fuga dopo il problema per Gesink, ha giocato d’astuzia e ha scelto il momento migliore per partire. Chapeau!

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 58h10'32'' 2. Aljeandro VALVERDE (Movistar) +2'25'' 3. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'42'' 4. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +3'59'' 5. Nairo QUINTANA (Movistar) +5'09'' 6. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +7'14'' 7. Nicolas EDET (Cofidis) +9'08'' 8. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +9'15'' 9. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +9'44'' 10. Hermann PERNSTEINER (Bahrain Merida) +11'39''

17 corridori in fuga: Izagirre, Kuss e Soler pronti per la "B Zona"?

Subito scatti e controscatti in avvio di tappa per far partire la fuga da lontano. Sul Puerto del Acebo, prima asperità di giornata, ci prova anche Marc Soler (Movistar) che potrà fungere come punto di appoggio per Quintana e Valverde. Oltre allo spagnolo provano un’azione da lontano Gesink e Kuss (compagni di Roglic), Ion Izagirre (compagno di Miguel Ángel López) e Geoghegan Hart e Kiryienka (Team Ineos). In prossimità della seconda salita rientrano altri corridori, con 17 elementi a completare la fuga di giornata.

Kuss verso la vittoria: Roglic risponde a Valverde, Quintana si stacca

Non succede nulla sul Puerto del Connio, mentre sul Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas è Sergio Samitier il primo ad evadere dalla testa della corsa, seguito da Dani Navarro e Ben O’Connor. Il gruppo maglia roja si mantiene a 5 minuti, con la Jumbo Visma di Roglic a fare un’andatura di controllo. I controattaccanti si avvicinano e Samitier prova a partire da solo, ma il corridore dell’Euskadi viene raggiunto e superato da Kuss. Dietro il primo a partire è Valverde, Roglic chiude subito mentre restano ‘fermi’ Pogacar, Miguel Ángel López e Quintana. Fuglsang prova a riportare sotto López e sotto la spinta del danese, ecco che si stacca Quintana.

Kuss non si fa rimontare: Roglic guadagna altri 41’’ e tiene il passo di Valverde

Ruben Guerreiro e Tao Geoghegan Hart provano a ricucire lo strappo su Sepp Kuss, ma l’americano mantiene sempre 30’’ di margine che il corridore della Jumbo Visma riuscirà a portarsi fino al traguardo. A 2’14’’ arriva la coppia Valverde-Roglic, con lo sloveno che non patisce mai le accelerazioni del murciano che aveva ritrovato sulla sua strada Marc Soler, andato inizialmente in fuga. Dietro Miguel Ángel López ritrova Ion Izagirre e grazie alla sua andatura non perde nulla da Pogacar, con i due giovani di questa Vuelta che arrivano al traguardo con 2’55’’ di ritardo (41’’ da Roglic e Valverde). Ancora più staccato Quintana che perderà 3’50’’.

Sepp KussGetty Images

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Sepp KUSS (Jumbo Visma) 4h19'04'' 2. Ruben GUERREIRO (Katusha Alpecin) +39'' 3. Tao GEOGHEGAN HART (Team Ineos) +40'' 4. Óscar RODRÍGUEZ (Euskadi Murias) +53'' 5. Mark PADUN (Bahrain Merida) +1'49'' 6. Ben O'CONNOR (Dimension Data) +2'05'' 7. Lawson CRADDOCK (Education First) +2'11'' 8. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +2'14'' 9. Aljeandro VALVERDE (Movistar) +2'14'' 10. Sander ARMÉE (Lotto Soudal) +2'48'' 11. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +2'55'' 12. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +2'55'' 13. Marc SOLER (Movistar) +3'03'' 14. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +3'13'' 17. Nairo QUINTANA (Movistar) +3'50''

