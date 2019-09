Oggi si è visto un Roglic non perfetto, non pimpante come nelle ultime giornate. Ci si aspettava un grande attacco nei suoi confronti, già dalla prima salita, ma la Movistar non è riuscita ad affondare il colpo, dando allo sloveno spazio e tempo per gestire le proprie energie. Il 3° classificato del Giro d’Italia ha mostrato, comunque, grande intelligenza e lucidità nel non rispondere mai con troppa fretta. Anche sugli attacchi di López a Pogacar, ha saputo gestirsi perfettamente, conservando la gamba e, addirittura, andando a conquistare altri secondi su Valverde che è il suo immediato inseguitore. È finita oggi la seconda settimana e Roglic, ancora una volta, ha dimostratro di avere in pugno questa Vuelta. Rimane avvincente la lotta per il 3° posto e per la maglia bianca tra Pogacar e Miguel Ángel López, mentre crolla definitivamente Quintana che perde anche la 5a piazza. L’Astana trova comunque il successo con Fulgsang, mentre l’Italia resta ancora a secco nonostante i tentativi di Valerio Conti e Gianluca Brambilla.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jakob FUGLSANG (Astana) 4h01'22'' 2. Tao GEOGHEGAN HART (Team Ineos) +22'' 3. Luis LEÓN SÁNCHEZ (Astana) +40'' 4. James KNOX (Deceuninck-Quick Step) +42'' 5. Gianluca BRAMBILLA (Trek Segafredo) +1'12'' 14. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +5'58'' 15. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +5'58'' 16. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) +5'58'' 18. Alejandro VALVERDE (Movistar) +6'21'' 34. Nairo QUINTANA (Movistar) +8'32''

La Movistar testa Roglic: davanti ci sono Valerio Conti e Gianluca Brambilla

Pronti via e parte subito una fuga corposa con 21 corridori a caccia del successo da lontano: ci sono anche Bouchard e Ángel Madrazo che si sfidano per la maglia a pois, classifica che vede il sorpasso del francese al Puerto de San Lorenzo. Nella testa della corsa anche Imanol Erviti (Movistar) come punto di appoggio per Valverde e Fuglsang e Luis León Sánchez (Astana) come punto di appoggio per Miguel Ángel López, oltre a Valerio Conti e Gianluca Brambilla. Dietro la Movistar prova a stuzzicare la Jumbo Visma vedendo Roglic attardato con delle accelerate di Quintana e Pedrero, ma Gesink e Powelss rispondono subito presente ristabilendo l’ordine nel gruppo maglia roja.

I big rinviano i botti sull’ultima salita: si stacca subito Chaves

Sull’Alto de la Cobertoria non succede nulla nel gruppo maglia roja (che finisce a 7 minuti), mentre davanti c’è qualche scatto di Bouchard nel tentativo di fare fuori Madrazo. Il corridore della Burgos tiene fino alla volata all’altezza del GPM, ma vince ancora Bouchard che si porta a quota 50 punti. In prossimità del traguardo volante di Campomanes si forma un gruppetto di 10 corridori al comando, tra cui Gilbert, De Gendt, Bouchard, Fuglsang e il nostro Valerio Conti, ma prima della salita rientrano tutti tranne Madrazo. Nel gruppo maglia roja non succede nulla fino all’ultima salita: Kelderman fatica dopo una foratura, mentre si stacca Chaves già ai piedi del GPM.

Vince Fuglsang: Brambilla chiude 5°

Ai -9,2 km dall’arrivo ecco che parte Luis León Sánchez: alla sua ruota ci sono Knox, Geoghegan Hart, Brambilla e Fuglsang. Dopo il lavoro del corridore spagnolo, c’è l’azione di Fuglsang a cui risponde solo Gianluca Brambilla. Il corridore della Trek Segafredo però si stacca sull’ennesimo allungo da Fuglsang che va a vincere in solitaria, conquistando così il suo primo successo in un Grande Giro. A 22’’ si piazza Geoghegan Hart, poi Luis León Sánchez, mentre Brambilla chiude 5° al traguardo.

López ci prova, ma Pogacar non si stacca! Roglic del suo passo, Valverde e Quintana ko

A 7 km dall’arrivo comincia il lavoro dell’Astana - con Fraile e Cataldo - per mettere in difficoltà Pogacar, ma lo sloveno si mette subito alla ruota di Miguel Ángel López. Roglic e Valverde restano lucidi, mentre si stacca Quintana che perde subito 20’’ dai migliori. López ci riprova ai -6 km, ma Pogacar e Roglic rispondono subito presente, con Valverde che rientra grazie all’aiuto di Soler. Alla terza accelerazione López riesce ad andare via, ma gli sloveni non perdono terreno. Pogacar lo marca a uomo, Roglic va del suo passo senza strafare. Alla fine lo sconfitto di giornata è Valverde che perde 23’’, per non parlare di Quintana che arriva al traguardo con 2’34’’ dai migliori, venendo scavalcato da Majka in classifica generale.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz ROGLIC (Jumbo Visma) 62h17'52'' 2. Alejandro VALVERDE (Movistar) +2'48'' 3. Tadej POGACAR (UAE Emirates) +3'42'' 4. Miguel Ángel LÓPEZ (Astana) +3'59'' 5. Rafal MAJKA (Bora Hansgrohe) +7'40'' 6. Nairo QUINTANA (Movistar) +7'43'' 7. Nicolas EDET (Cofidis) +10'27'' 8. Wilco KELDERMAN (Sunweb) +10'34'' 9. Carl Fredrik HAGEN (Lotto Soudal) +10'40'' 10. Hermann PERNSTEINER (Bahrain Merida) +12'05''

