Tutto pronto per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Ci siamo per il via della Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 frazioni per un totale di 3290,7 km. Sarà grande spettacolo in chiave classifica generale, con le molte salite che dovranno affrontare i ciclisti: andiamo a scoprire chi saranno le stelle della manifestazione.

La Movistar, così come ha fatto al Tour de France, prende il via con un trio eccezionale: oltre ad un Nairo Quintana non apparso al top alla Grande Boucle troviamo anche il campione del mondo e padrone di casa Alejandro Valverde ed il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Richard Carapaz. Un terzetto che può essere davvero devastante in salita: dovessero essere al massimo della condizione ci sarebbe poco da fare per gli avversari. La Jumbo-Visma, squadra più in forma dell’ultimo periodo, risponde con una coppia: Steven Kruijswijk, sul podio all’ultimo Tour, molto probabilmente farà da spalla a Primoz Roglic, che la top-3 l’ha conquistata nella Corsa Rosa. Lo sloveno vuole andare a caccia della vittoria. Altro nome di lusso è quello di Simon Yates, capitano della Mitchelton-Scott: stakanovista il britannico, che correrà tutte e tre le grandi corse a tappe in stagione, dopo un Giro al di sotto delle aspettative ed un Tour da cacciatore di vittorie, andrà alla Vuelta per difendere il titolo. Da seguire la situazione in chiave Fabio Aru e Rigoberto Uran, entrambi reduci dal Tour con sensazioni alterne.

Occhio anche a coloro che, invece di puntare alla classifica, si concentreranno sui successi parziali. A guidare questa pattuglia mettiamo Fernando Gaviria, colui che dovrebbe dominare nelle volate di gruppo: il colombiano, leader della UAE Emirates, vuole riscattare un 2019 non troppo convincente. Nomi di spicco sono anche quelli di Mark Cavendish, Philippe Gilbert e John Degenkolb: chi prima e chi dopo (anche se con un calo dovuto al passare delle primavere) ha fatto la storia di questo sport nell’ultimo decennio.