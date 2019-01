Ciclocross, Campionati Italiani 2019: decimo titolo per Eva Lechner, battute Arzuffi e Teocchi

Eva Lechner si laurea per la decima volta in carriera campionessa italiana di ciclocross. La 33enne bolzanina ha trionfato all’Idroscalo di Milano, proseguendo così il suo dominio in questa competizione, conquistando l’ottavo titolo nazionale consecutivo. L’attesissimo duello con Alice Maria Arzuffi è stato vinto ancora una volta dall’atleta più esperta, con la brianzola che si è dovuta accontentare per il terzo anno di fila della seconda posizione, staccata di 12”. Sul terzo gradino del podio sale invece Chiara Teocchi, con un ritardo di 1’08” dalla testa.

Una gara che si è decisa di fatto subito nel primo giro, con Lechner che è stata abile a sfruttare la partenza non perfetta di Arzuffi per accelerare in testa e guadagnare quel margine decisivo sulla rivale. Nel resto della gara Lechner ha continuato a mantenere un ritmo alto, riuscendo così a vanificare il tentativo di rimonta di Arzuffi. In contemporanea si sono svolte anche la gara Under23, dominata da Sara Casasola, che si è imposta davanti a Silvia Persico e Francesca Baroni, e quella Junior, vinta da Letizia Motalli, che batte le più quotate Gaia Realini e Alessandra Grillo.