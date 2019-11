Van der Poel, che fenomeno! Altra vittoria, dopo aver rimontato ben 25 corridori

Non è bastata partenza dalla terza fila e un problema meccanico per fermare Mathieu van der Poel in quel di Tabor, nella quarta prova di Coppa del Mondo di ciclocross. Il fenomeno olandese, campione del mondo in carica, ha superato 25 corridori durante la gara e ha ottenuto il suo 30esimo successo consecutivo nella disciplina staccando, nel finale, il solito Eli Iserbyt, costretto ad arrendersi allo strapotere dell’Olandese Volante. A completare il podio è l’altro olandese Lars van der Haar, comunque autore di una prestazione di altissimo profilo.

Van der Poel piazza la rimonta, poi si forma un terzetto

Van der Poel è stato costretto a inseguire a lungo la testa della corsa, composta dal trio Iserbyt-van der Haar-Vanthourenhout. Solo durante il 5° giro, il corridore della Corendon-Circus è riuscito a rientrare sui primi. Una volta rientrato van der Poel, in tanti hanno provato l’allungo, ma l’olandese ha tenuto duro. Anzi, dopo un giro è stato lo stesso van der Poel ad attaccare, con i soli Iserbyt e van der Haar a stargli a ruota.

Iserbyt scatta, ma van der Poel se ne va nell’ultimo tratto in salita

I tre sono arrivati insieme alla tornata conclusiva e Iserbyt ha dato un’altra stoccata. Van der Haar non è riuscito a rispondere, al contrario di van der Poel. Nell’ultimo tratto in salita, presente sul circuito di Tabor, il campione del Mondo, però, ha provato un nuovo scatto e, questa volta, per il Folletto fiammingo non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’ennesima sconfitta subita per mano di van der Poel, Iserbyt può ritenersi comunque soddisfatto per la prova odierna. Il belga, infatti, allunga ulteriormente su Toon Aerts, che ha chiuso al 5° posto: Iserbyt guida la classifica con 310 punti, Toon segue a 265, mentre al terzo posto c’è Vanthourenhout a 283.