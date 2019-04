Curling, Corea del Sud-Italia 4-9: gli azzurri si confermano al sesto posto e sognano i playoff

Nella notte l’Italia del curling ha centrato la quinta vittoria nel round robin dei Mondiali in corso di svolgimento in Canada: gli azzurri, al termine di una sfida tirata, hanno piegato la Corea del Sud per 9-4, marcando i quattro punti decisivi nel nono end, costringendo gli avversari alla resa con una ripresa d’anticipo.

Partita molto tattica, il primo punto lo segnano gli asiatici, ma nel secondo end gli azzurri impattano, andando poi arubare la mano nella terza e nella quarta ripresa portandosi sul 3-1 a metà gara. Aggancio sudcoreano sul 3-3 alla fine del sesto end, poi gli azzurri marcano due punti e scappano ancora via. Gli asiatici accorciano, ma il big end azzurro pone fine alle ostilità sul 9-4.

Nelle altre tre sfide della notte nello scontro diretto dei piani alti della graduatoria la Svezia supera per 9-4 il Canada, mentre il Giappone continua la sua cavalcata piegando la Scozia per 8-6, qualificandosi alla seconda fase, infine la Germania sorprende l’Olanda superandola per 6-7 ed allontanandola dalla seconda fase del torneo.

Riepilogo risultati 14ma sessione:

Giappone-Scozia 8-6, Corea del Sud-Italia 4-9, Svezia-Canada 9-4, Olanda-Germania 6-7