Europei 2019: l'Italia si sbarazza dell'Inghilterra, gli azzurri vedono la semifinale

L’Italia ha strapazzato l’Inghilterra per 8-2 sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) e ha così infilato la quarta vittoria agli Europei 2019 di curling. La nostra Nazionale ha chiuso i conti già durante il settimo end nel corso del quale gli anglosassoni hanno stretto la mano ai nostri portacolori dichiarando la sconfitta.

Si tratta di un successo pesantissimo per gli azzurri che al momento occupano il terzo posto in classifica (potrebbero essere secondi se la Svizzera dovesse perdere contro la Norvegia nel match attualmente in corso) ed è pienamente in lotta per la qualificazione alle semifinali quando mancano tre giornate al termine del round robin. Il nostro quartetto, atteso questa sera (ore 19.00) dalla sfida contro l’abbordabile Danimarca, ha tutte le carte in regola per essere tra le magnifiche quattro che si giocheranno un posto sul podio e si può continuare a sognare dopo la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin hanno giganteggiato contro un avversario nel complesso modesto: dopo il botta e risposta nei primi due end (1-1), l’Italia firma ben quattro punti nella terza frazione (5-1) e a metà partita si trova sul 6-2. Gli azzurri tornano sul ghiaccio con grande piglio dopo il breve intervallo, rubano la mano nel sesto end (due punti) e si portano sull’8-2 prima di trionfare per acclarata superiorità.

Europei 2019, i risultati della sesta giornata

Svezia-Russia 9-2

Italia-Inghilterra 8-2

Scozia-Germania 7-2

Svizzera-Norvegia in corso di svolgimento

Danimarca-Olanda in corso di svolgimento

La classifica dopo la sesta giornata

1. Svezia 6 vittorie (6 partite giocate)

2. Svizzera 4 vittorie (5 partite giocate)

3. Italia 4 vittorie (6 partite giocate)

3. Scozia 4 vittorie (6 partite giocate)

5. Germania 3 vittorie (6 partite giocate)

6. Danimarca 2 vittorie (5 partite giocate)

6. Norvegia 2 vittorie (5 partite giocate)

8. Olanda 1 vittoria (5 partite giocate)

9. Inghilterra 1 vittoria (6 partite giocate)

9. Russia 1 vittoria (6 partite giocate)