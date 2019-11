Europei 2019: l’Italia demolisce 10-3 la Germania e si rimette in corsa per le semifinali

Si apre con una bellissima notizia per i colori azzurri la terza giornata dei Campionati Europei 2019 di curling in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia). La Nazionale italiana maschile formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin ha sconfitto nettamente la Germania con il punteggio di 10-3 ottenendo così la seconda vittoria della rassegna continentale a fronte di due sconfitte. Gli azzurri, medaglia di bronzo nell’ultima edizione, si rimettono pienamente in carreggiata nella corsa verso la qualificazione alle semifinali in vista del prossimo match (oggi pomeriggio alle ore 16) che li vedrà fronteggiare la Norvegia (due vittorie al pari dell’Italia) in un vero e proprio scontro diretto.

Avvio in salita di partita per i nostri portacolori che commettono qualche errore di troppo nella fase centrale del primo end permettendo ai tedeschi di mettere a referto due punti in apertura. La reazione azzurra non si fa attendere e Retornaz piazza al meglio le due stone che valgono il pareggio sul 2-2 per poi rubare la mano nel terzo end andando così per la prima volta in vantaggio 3-2. La Germania ci raggiunge nella quarta frazione prendendosi un solo punto, ma nel quinto end lo skip teutonico Marc Muskatewitz sbaglia tutto e permette a Retornaz di portare a casa la bellezza di 4 punti. Sul 7-3 dopo cinque end l’Italia non sbaglia nulla e ruba la mano ai tedeschi sia nel sesto (un punto) che nel settimo parziale (due punti) costringendo di fatto gli avversari alla resa.

EUROPEI CURLING 2019, I RISULTATI DELLA QUARTA SESSIONE:

Inghilterra-Svezia 4-9

Italia-Germania 10-3

Danimarca-Norvegia 7-8

Russia-Svizzera 6-10

Olanda-Scozia 3-9

CLASSIFICA EUROPEI CURLING 2019 (DOPO QUATTRO INCONTRI):

1. Svezia 4 vittorie

2. Scozia 3 vittorie

2. Svizzera 3 vittorie

4. Italia 2 vittorie

4. Germania 2 vittorie

4. Norvegia 2 vittorie

7. Danimarca 1 vittoria

7. Inghilterra 1 vittoria

7. Olanda 1 vittoria

7. Russia 1 vittoria