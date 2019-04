Fantastica impresa dell'Italia ai Mondiali 2019 di curling maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Svizzera per 6-5 all'extra-end e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai playoff. A Lethbridge, in Canada, la nostra Nazionale ha battuto i quotati elvetici e ha infilato il sesto successo nella rassegna iridata salendo così al quinto posto in classifica a pari merito con gli Stati Uniti: il nostro quartetto ha due vittorie di vantaggio sulla Scozia e l'accesso al tabellone a eliminazione diretta (riservato alle migliori 6 formazioni del round robin) è un obiettivo sempre più concreto.

Una vittoria fantastica contro tutti i pronostici

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin sono stati semplicemente strepitosi in una partita che ci vedeva sfavoriti e che si è rivelata molto tattica, nervosa, intensa, risolta soltanto al supplementare. La Svizzera parte di mano ma opta per una nulla e poi incamera un punto nel secondo end, i nostri portacolori confezionano uno schema eccellente nella terza frazione e siglano due punti. Schwarz e compagni seguono la stessa tattica vista in precedenza: nulla la quarta mano, un punto nel quinto periodo e così la situazione è di perfetta parità all'intervallo (2-2).

Joel Retornaz, Italy, 2019Eurosport

Retornaz e la magia della svolta

Gli azzurri riescono ad assicurarsi la mano nulla nel settimo gioco, Retornaz si inventa una magia nel settimo e voliamo sul 4-2. Botta e risposta tra ottavo e nono end con un punto a testa, nel decimo la Svizzera tira fuori tutto e con una costruzione coraggiosa trova l’inatteso pareggio (5-5) che spedisce tutti all'extra-end. Qui l'Italia non trema, risponde colpo su colpo e col vantaggio dell’ultimo tiro non si fa beffare conquistando una vittoria pesantissima.