L'Italia cade sul più bello, vince la Scozia: addio playoff

Addio sogni di gloria, proprio sul più bello. L’Italia è stata battuta dalla Scozia per 9-5 e non è riuscita a qualificarsi per i playoff dei Mondiali 2019 di curling maschile: a Lethbridge (Canada) è andato in scena un autentico spareggio, chi lo vinceva guadagnava il diritto di proseguire il proprio cammino iridato e purtroppo gli azzurri sono dovuti capitolare al cospetto dell’avversario. La nostra Nazionale conclude il round robin al settimo posto (7 vittorie all’attivo) e non basta per entrare nel tabellone che nel weekend assegnerà le medaglie, bisognava essere tra le migliori sei della classifica generale per poter proseguire la rincorsa verso il podio.

Il nostro quartetto ha inseguito la storica impresa ma lo scontro diretto con i britannici non ci ha sorriso: la nostra Nazionale, bronzo agli ultimi Europei, conclude il proprio cammino col record di vittorie della storia e con la consapevolezza di essere nell’elite internazionale di questo sport. Festeggia invece la Scozia che incrocerà il Canada mentre il Giappone affronterà gli USA: le due vincitrici di questi confronti si qualificheranno alle semifinali a cui sono già ammesse Svezia e Svizzera.

La Scozia passa in vantaggio mettendo a segno un punto nel primo end, l’Italia ribatte siglando due marcature nella seconda frazione. Le due squadre si “scambiano” i due punti a end fino all’intervallo dove Bruce Mouat e compagni conducono per 5-4, il nostro quartetto pareggia prontamente nel sesto end. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin si giocano tutto nella seconda parte dell’incontro: la Scozia opta per la mano nulla nel settimo gioco e nell’ottavo risolve la contesa segnando tre pesantissimi punti (8-5). L’Italia è con le spalle al muro, i ragazzi tentano il tutto per tutto ma perdono anche la mano e devono purtroppo alzare bandiera bianca.

Risultati ventesima sessione

Svizzera-Cina 8-4

USA-Norvegia 8-4

Italia-Scozia 5-9

Olanda-Canada 5-6

Classifica Mondiali curling 2019

1. Svezia 11 vittorie (12 partite giocate)

2. Svizzera 9 (12)

3. Canada 9 (12)

4. Giappone 9 (12)

5. USA 8 (12)

6. Scozia 8 (12)

7. Italia 7 (12)

8. Germania 4 (12)

9. Russia 4 (12)

10. Olanda 4 (10)

11. Cina 2 (12)

12. Norvegia 2 (12)

13. Corea del Sud 1 (12)

Video - Il viaggio del Team Italia del Curling: da Torino 2006 ad oggi 25:55

Tabellone Mondiali Curling 2019

QUALIFICATION ROUND

Giappone-USA

Canada-Scozia

SEMIFINALI

Svezia-Giappone/USA

Svizzera-Canada/Scozia