L'Italia lotta col Canada ma non riesce nell’impresa, azzurri sconfitti 9-5

L’Italia ha lottato alla pari con i Maestri ma alla fine ha dovuto soccombere. Gli azzurri hanno impensierito il Canada ai Mondiali 2019 di curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge, hanno combattuto strenuamente per sette end ma nel finale si sono dovuti arrendere al cospetto dei padroni di casa che si sono imposti per 9-5. La nostra Nazionale, che in precedenza aveva battuto la Germania e perso contro il Giappone, si trova all’ottavo posto in classifica e rimane ancora in corsa per la qualificazione ai playoff (solo le migliori sei squadre potranno proseguire la propria avventura nella rassegna iridata dopo il round robin).

Il nostro quartetto, bronzo agli ultimi Europei, ha confermato ancora una volta che può giocarsela davvero con tutti e che è in grado di creare dei grattacapi anche alle più grandi corazzate del circuito internazionale (il Canada ha disputato le ultime tre finali mondiali, ne ha vinte due). Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin avevano incominciato benissimo l’incontro marcando due punti nel secondo end e rubando poi la mano nel successivo: 3-1 dopo tre frazioni di gioco. Gli azzurri rimangono in partita approfittando anche di qualche sbavatura di troppo da parte di Koe e compagni, il botta e risposta prosegue ma nessuno riesce a fare la differenza nella parte centrale dell’incontro. Al termine della settima mano l’Italia è addirittura avanti per 5-4 e crede nell’impresa.

La compagine della Foglia d’Acero alza però il livello di gioco e ammazza l’incontro: due punti nell’ottavo end e addirittura tre nel nono quando gli azzurri avevano il vantaggio dell’ultima stone. I nordamericani volano così sul 9-5 e la partita finisce in anticipo. L’Italia tornerà in campo questa sera alle ore 22.00 per affrontare la Cina. Di seguito tutti i risultati di oggi domenica 31 marzo ai Mondiali 2019 di curling maschile e la classifica generale.

MONDIALI CURLING MASCHILE, I RISULTATI DI OGGI (31 MARZO):

Cina-Giappone 6-9

Svizzera-Scozia 5-4

Corea del Sud-Germania 9-10 (extra-end)

Svezia-Olanda 9-4

Scozia-Olanda 4-5

USA-Corea del Sud 6-3

Italia-Canada 5-9

Giappone-Norvegia 9-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING MASCHILE:

1. Canada 3 vittorie (3 partite giocate)

1. Giappone 3 (3)

3. Svizzera 2 (2)

3. Svezia 2 (2)

5. Olanda 2 (3)

6. Germania 1 (2)

6. USA 1 (2)

8. Italia 1 (3)

8. Scozia 1 (3)

10. Cina 0 (2)

10. Norvegia 0 (2)

10. Russia 0 (2)

13. Corea del Sud 0 (3)