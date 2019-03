L'Italia travolge 9-3 la Germania, prima vittoria per gli azzurri ai Mondiali

L’Italia centra la prima vittoria ai Mondiali maschili di curling a Lethbridge (Canada). Il quartetto azzurro formato da Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, dopo essere stato sconfitto 6-4 all’esordio dal Giappone, ha saputo subito reagire al meglio, battendo la Germania di Marc Muskatewitz con il netto punteggio di 9-3 nella seconda sessione del round robin.

Un match che si è aperto con una marcatura per parte, poi nel quarto end gli azzurri hanno iniziato a imporre il proprio gioco, riuscendo a rubare la mano e mettere a segno due punti. Nella quinta mano la Germania ha risposto con una realizzazione e all’intervallo l’Italia guidava quindi per 3-2. Il momento decisivo della partita è arrivato alla ripresa, quando i nostri portacolori sono riusciti a realizzare ben quattro punti nel sesto end. In quello successivo i tedeschi hanno fatto uno score, ma nell’ottavo le due marcature azzurre hanno costretto gli avversari a concedere il gioco.

Per quanto riguarda le altre partite, i padroni di casa del Canada hanno travolto 11-3 la Russia, restando così al comando della classifica. È arrivato poi il primo successo per la Svezia, che ha superato 9-4 la Cina, mentre la Svizzera ha sconfitto 10-4 la Norvegia.

alessandro.farina@oasport.it