Mondiali al via: gli Stati Uniti degli improbabili, la pressione sul Canada, i sogni dell'Italia

Tredici squadre a caccia del titolo iridato. Dal 30 marzo al 7 aprile la città di Lethbridge (Canada) ospita i Mondiali di curling maschile. Tra favoriti, sorprese e obiettivi azzurri, abbiamo chiesto al nostro Dario Puppo di presentarci la rassegna canadese. Il torneo verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player.

Cosa c'è da aspettarsi dall'Italia?

Essendo reduci dallo storico terzo posto agli Europei, credo che l'obiettivo può essere quello di migliorare il numero di vittorie nel girone ottenute all'ultimo Mondiale, quando era già stato significativo ottenerne cinque. Se dovessero arrivarne sei potrebbero anche qualificarsi per la seconda fase. Per la seconda volta ci saranno 13 squadre invece di 12 e saranno in sei a passare il turno. Questo può essere l'obiettivo dell'Italia. Gli azzurri schieraranno due giocatori diversi rispetto all'Olimpiade. Sono Alberto Pimpini e Sebastiano Arman, al posto di Ferrazza e di Pilzer.

Joel Retornaz in azione ai Giochi di PyeongChang contro la CinaImago

Gli Stati Uniti post-oro olimpico: si ripeterà il miracle on ice?

Intanto sono una bestia nera di Edin (leader della Svezia, ndr), non soltanto per la finale olimpica. Se dovessero riuscire a qualificarsi potrebbero essere molto pericolosi. In questo momento, Svezia e Canada sono le squadra favorite, ma loro potrebbero inserirsi. Secondo me sarebbe già una gran cosa se vincessero una medaglia. Sarebbe già una bella conferma a distanza di un anno. Loro non hanno fatto i Mondiali a Las Vegas perchè il sistema di qualificazione americano prevedeva che ci fossero altri, anche perchè c'era troppo poco tempo tra Olimpiade e Mondiale e loro non pensavano di vincere ai Giochi.

Il pronostico del podio?

Il Canada ha lo skip con maggiore esperienza da portare a un Mondiale, ma ci sono anche la Scozia, la Svizzera, gli Stati Uniti e tutti i Paesi asiatici. Non è facile fare un pronostico, bisogna sempre aspettare per vedere come giocano le squadre. Io penso che sul podio possano andare la Svezia, Scozia e Canada.

Le Nazionali presenti al Mondiale

Canada

Corea del sud

Giappone

Italia

Olanda

Stati Uniti

Scozia

Norvegia

Svizzera

Russia

Svezia

Cina

Germania

Il personaggio da seguire/la storia da raccontare?

Sicuramente non vedremo mai più i pantaloni da Arlecchino dei norvegesi, che si sono ritirati. La Norvegia schiererà una squadra al debutto. Il team Ulsrud non lo vedremo più e sarà un peccato, perchè non dava solo una nota di colore ma era anche un grande giocatore. Ma durante la rassegna qualche storia verrà fuori.

I tre motivi per guardare i Mondiali su Eurosport?

Il primo è evidente ed è seguire la squadra americana degli improbabili. Hanno un elemento nuovo ma i due giocatori più rappresentativi, Hamilton (quello coi baffi) e Schuster ci sono. Trovo che sia assolutamente da non perdere. Il secondo motivo è vedere quanto sia cresciuto il movimento asiatico al maschile, perchè al femminile, soprattutto in Corea, sono già diventate famosissime. C'è molta competitività tra Cina, Giappone e Corea del Sud, che sono i Paesi asiatici che di solito si qualificano. L'ultimo tema, il più grande, riguarda il Canada. Al femminile non sono nemmeno entrate tra le prime sei, che equivale a dire che l'Italia del calcio non va ai Mondiali. C'è tantissima pressione su di loro, che giocano in casa e se non dovessere vincere sarebbe in ogni caso un brutto risultato. Alle Olimpiadi nè uomini nè donne canadesi sono andati sul podio. In Canada ci sono un milione di praticanti, il curling è molto seguito e il Paese che ha un notevole vantaggio sugli altri si trova a giocare un Mondiale in casa molto delicato.