Mondiali doppio misto 2019: prima vittoria per l'Italia di Cobelli e Mosaner

Arriva la prima vittoria per l’Italia ai Mondiali 2019 di curling doppio misto che si stanno disputando a Stavanger (Norvegia). Amos Mosaner e Alice Cobelli, che ieri avevano perso contro la Repubblica Ceca all’extra-end, oggi hanno surclassato la Croazia imponendosi per 14-3: gli azzurri segnano tre punti in ciascuno dei primi tre end e all’intervallo conducono per 10-0, gli avversari reagiscono siglando tre punti nella quinta frazione ma la nostra coppia non si scompone e conquista un successo pesantissimo. Gli azzurri agganciano così la Francia al quarto posto nella classifica del girone, a un successo dal terzetto formato da Cina, Repubblica Ceca e Galles. Ricordiamo che solo le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accedono agli ottavi di finale della rassegna iridata. Di seguito tutti i risultati di oggi e le varie classifiche:

RISULTATI OGGI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO:

RISULTATI QUINTA GIORNATA:

Corea del Sud-Qatar 12-4

Finlandia-Arabia Saudita 13-1

Svizzera-Brasile 10-1

Inghilterra-Nuova Zelanda 7-5

Ungheria-Turchia 9-3

Kazakhstan-Irlanda 12-4

RISULTATI SESTA GIORNATA:

Germania-Belgio 11-3

Cina Taipei-Olanda 4-6

Guyana-Austria 5-6

Lituania-Norvegia 5-12

Messico-Scozia 4-15

Slovacchia-Estonia 3-8

RISULTATI SETTIMA GIORNATA:

Croazia-Italia 3-14

Galles-Francia 8-4

Ucraina-Canada 0-18

Repubblica Ceca-Nigeria 20-0

Danimarca-Giappone 1-15

Cina-Australia 5-2

RISULTATI OTTAVA GIORNATA:

USA-Lettonia 9-3

Romania-Svezia 2-10

Bielorussia-Hong Kong 6-5

Polonia-Spagna 9-10

Kosovo-Slovenia 3-8

Grecia-Russia 0-15

RISULTATI NONA GIORNATA:

Scozia-Lituania 9-3

Germania-Slovacchia 6-1

Belgio-Estonia 3-13

Olanda-Ungheria 3-9

Austria-Svizzera 5-6

Norvegia-Messico 13-3

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2019:

CLASSIFICA GRUPPO A: Canada 2, Giappone 2, Svezia 2, Bielorussia 1, Danimarca 1, Hong Kong 0, Romania 0, Ucraina 0.

CLASSIFICA GRUPPO B: Ungheria 3, Svizzera 3, Brasile 1, Guyana 1, Austria 1, Olanda 1, Cina Taipei 0, Turchia 0.

CLASSIFICA GRUPPO C: Cina 2, Repubblica Ceca 2, Galles 2, Italia 1, Francia 1, Australia 0, Croazia 0, Nigeria 0.

CLASSIFICA GRUPPO D: Estonia 3, Germania 3, Norvegia 3, Scozia 3, Belgio 0, Lituania 0, Messico 0, Slovacchia 0.

CLASSIFICA GRUPPO E: Inghilterra 2, Finlandia 2, Corea del Sud 2, Kazakhstan 1, Nuova Zelanda 1, Irlanda 0, Arabia Saudita 0, Qatar 0.

CLASSIFICA GRUPPO F: Spagna 2, Russia 2, USA 2, Lettonia 1, Slovenia 1, Grecia 0, Kosovo 0, Polonia 0.