Ottimo inizio dell’Italia agli Europei: gli azzurri battono la Russia 8-6

Ottimo esordio per l’Italia maschile agli Europei 2019 di curling che sono incominciati questa mattina a Helsingborg (Svezia), gli azzurri hanno sconfitto la Russia per 8-6 e hanno così incamerato un successo importantissimo nella corsa verso la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. La nostra Nazionale si è presentata in terra scandinava con l’obiettivo di ripetere la storica medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa e il debutto del quartetto è stato indubbiamente positivo anche se si è fatta un po’ di fatica per battere un avversario sempre ostico e insidioso ma sulla carta inferiore. I nostri portacolori salgono così in testa alla classifica insieme alla favoritissima Svezia (comodo 9-3 alla Danimarca), alla Germania (sudato 9-8 contro la neopromossa Inghilterra), alla Svizzera (9-4 all’Olanda) e alla Scozia detentrice del titolo (10-4 contro la Norvegia).

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin hanno incominciato con una mano nulla, nel secondo end hanno marcato due punti pesantissimi, replicati nella quarta frazione, portandosi sul 4-1. I russi hanno però prontamente reagito siglando due marcature nel quinto periodo e rubando la mano dell’end successivo. Sergey Glukhov e compagni hanno pareggiato sul 4-4 dopo sei frazioni, ma in quel momento è saltata fuori tutta la classe della nostra Nazionale che ha messo a segno due punti nel settimo end e poi ha rubato magicamente la mano (2-0) volando sull’8-4. La Russia non ha mollato, si è portata sotto (8-6), ma l’Italia ha controllato molto bene ed ha chiuso i conti in proprio favore.

RISULTATI PRIMA SESSIONE EUROPEI CURLING 2019:

Italia-Russia 8-6

Svezia-Danimarca 9-3

Germania-Inghilterra 9-8

Svizzera-Olanda 9-4

Scozia-Norvegia 10-4

CLASSIFICA EUROPEI CURLING (dopo la prima giornata):

1. Germania, Italia, Scozia, Svizzera, Svezia 1 vittoria

6. Danimarca, Inghilterra, Olanda, Norvegia, Russia 0 vittorie