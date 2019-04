Seconda vittoria per l'Italia ai Mondiali, Cina travolta 8-2 dagli azzurri

Seconda vittoria per l’Italia ai Mondiali di curling in corso di svolgimento a Lethbridge, in Canada. Gli azzurri hanno superato per 8-2 la Cina, che rimane dunque all’ultimo posto in classifica assieme a Corea del Sud e Norvegia (quest’ultima sconfitta nettamente dal Canada per 10-2 nella settima sessione).

L’Italia inizia subito con il piede giusto, trovando già nel primo end il vantaggio per 1-0 con Joel Retornaz che piazza la sua stone rossa vicino al centro. La reazione dei cinesi arriva pronta con il punto messo a segno da Qiang Zou, poi gli azzurri se ne vanno definitivamente dal terzo end in poi. Retornaz trova due ottimi colpi con la complicità di un errore di Zou, e l’Italia s’invola sul 4-1. Il nostro skip prosegue lo show nella quarta mano, rubandola e portando a casa il 5-1. La quinta è nulla, ma la sesta vede ancora una leggera punta d’orgoglio della Cina, che pur senza una grandissima precisione riesce ad accorciare sul 5-2. Il settimo end risulta essere anche l’ultimo, con Amos Mosaner e Retornaz che si occupano semplicemente di farlo evolvere in maniera positiva per i colori azzurri con i tre decisivi punti dell’8-2: l’incontro finisce qui e l’Italia resta a centro classifica.

Questa notte gli azzurri non dovranno tornare sul ghiaccio, dando direttamente l’appuntamento alla quarta giornata, in cui dovranno affrontare due squadre decisamente alla portata, Norvegia nel pomeriggio e Russia nella notte (i riferimenti temporali sono italiani).

Riepilogo risultati della settima sessione:

Olanda-Svizzera 6-7

Italia-Cina 8-2

Canada-Norvegia 10-2

USA-Scozia 9-8

Classifica dopo la settima sessione:

1 Canada 5 vittorie (5 giocate)

2 Giappone 4 (4)

2 Svezia 4 (4)

2 Svizzera 4 (4)

5 USA 3 (4)

6 Italia 2 (4)

7 Olanda 2 (5)

8 Scozia 1 (4)

8 Germania 1 (4)

8 Russia 1 (4)

11 Cina 0 (4)

11 Norvegia 0 (4)

11 Corea del Sud 0 (4)

