Svezia e Canada si affronteranno in finale, battute Giappone e Svizzera

Sarà Svezia-Canada la finale dei Mondiali maschili di curling 2019, che si stanno svolgendo a Lethbridge (Canada). Si ripete quindi l’atto conclusivo delle ultime due edizioni, con gli scandinavi che detengono il titolo, mentre i nordamericani si imposero nel 2017. In semifinale la squadra guidata dallo skip Niklas Edin ha travolto 8-2 il Giappone, mentre i padroni di casa hanno superato all’extra end la Svizzera per 6-5.

Partita senza storia tra Svezia e Giappone con i campioni in carica, che dopo aver chiuso al comando il round robin, non hanno avuto problemi a superare i nipponici, che erano invece riusciti a battere gli Stati Uniti nello spareggio. Il momento chiave del match è arrivato nel quarto end, in cui gli svedesi hanno realizzato tre punti, portandosi sul 5-1. Nella ripresa, i nipponici hanno fatto un solo punto, mentre la squadra di Edin ha rubato le successive due mani, costringendo Yuta Matsumura a concedere il gioco al termine dell’ottavo end.

Molto più combattuta invece la sfida tra Canada e Svizzera. Lo skip Kevin Koe apre con una mano nulla e realizza due punti nel secondo end. Poi arriva però la reazione della squadra di Benoit Schwarz, che fa una marcatura nel terzo e poi un’altra nel quinto, rubando la mano. Il punteggio all’intervallo è quindi in parità sul 2-2. Nella ripesa va a segno il Canada, ma poi la Svizzera ribalta la situazione con due centri nell’ottava mano. Rispondono a loro volta i padroni di casa con due punti nel nono end e nell’ultimo Schwarz riesce a fare punto e con il punteggio sul 5-5 si deve andare all’extra end. Qui i canadesi sfruttano alla perfezione il vantaggio dell’hammer, con Koe che piazza al meglio la sua ultima stone e ottiene così il pass per la finale.

