Che bravi Francesco De Stalis e Catherine Marsilli, campioni di ballo con la sindrome di Down

La vita è come un valzer per Francesco De Stalis e Catherine Marsilli di Verzegnis e loro lo conducono divinamente. Vincono per l'undicesima volta il campionato italiano di danza sportiva nella categoria danza standard.

Il che è sorprendente ma lo è ancora di più se si pensa che entrambi sono affetti dalla sindrome di Down, una disabilità che però non li ha ostacolati ma anzi li differenzia e li rende ancora più speciali. Entrambi friulani, entrambi classe 1976, Francesco e Catherine ballano insieme da anni ormai e da più di un decennio sono una coppia vincente, in tutti i sensi. A condividere la loro storia è stato anche Iacopo Melio, che con la sua associazione "Vorreiprendereiltreno" da anni lotta per abbattere le barriere architettoniche, e non solo, per le persone affette da disabilità.

Un grande esempio di chi non si è fermato davanti a niente per inseguire i propri sogni.