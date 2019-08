È campione del mondo di Fortnite: l'e-gamer 16enne "Bugha" vince 3 milioni di dollari

Gli e-sports stanno diventando sempre più popolari, tanto da essere stati anche presi in considerazione per un possibile inserimento alle Olimpiadi del 2024, e hanno ormai raggiunto uno status di eccellenza anche a livello economico. Le finali della World Cup di Fortnite, il videogame più popolare al mondo in questo momento, hanno messo in palio un montepremi totale di 30 milioni di dollari, 3 dei quali per il vincitore: a trionfare è stato Kyle "Bugha" Giersdorf, un teenager 16enne della Pennsylvania che ha intascato il ricchissimo assegno battendo altri 99 tra i migliori giocatori del pianeta.

I 3 milioni di dollari sono secondi soltanto al premio riservato per il vincitore degli US Open di tennis, incrementato quest'anno a 3,850 milioni: Wimbledon e Australian Open sono ancora sotto quella cifra (il Roland Garros ancor di più...) mentre il torneo più ricco di golf, gli US Open, si ferma a 2,250 milioni. Conto in banca milionario anche per gli altri ragazzi che hanno completato il podio: Harrison "Psalm" Chang, secondo classificato e tra i concorrenti più anziani del lotto con i suoi 24 anni, ha intascato 1,8 milioni, mentre Shane "Epikwhale" Cotton, 16enne, ne ha guadagnati 1,2.

Nel novero degli avversari sbaragliati da "Bugha", c'è anche Turner "Tfue" Tenney, 21enne della Florida, conosciuto come il più forte giocatore di Fornite al mondo: si è piazzato soltanto 67esimo, ma ha comunque incassato 50.000 dollari. Assente, invece, il 28enne Tyler "Ninja" Blevins, l'e-gamer più famoso al mondo, che non è riuscito a qualificarsi: l'abbraccio con "Bugha" al termine del torneo simboleggia quasi un passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova generazione degli e-gamers.