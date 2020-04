The Race All Star, la competizione di racing virtuale in diretta streaming su Eurosport

Il mondo degli e-Sports non si è mai avvicinato così tanto alla realtà. Con lo stop forzato di tutto il mondo sportivo a causa del Coronavirus, le simulazioni di gare virtuali salgono in cattedra e cominciano a coinvolgere anche campioni storici: è il caso di The Race All Star, una competizione che affianca un campionato virtuale tra gamers professionisti a un trofeo virtuale disputato da leggende della Formula 1, IndyCar e NASCAR.

Il prossimo appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport sabato 11 aprile alle 18.

La griglia di partenza della competizione ha saputo accumulare complessivamente 455 partenze e 24 vittorie in Formula 1, 2378 partenze e 177 vittorie in IndyCar e 8 vittorie generali alla 24 ore di Le Mans. La lista dei partecipanti comprende: Dario Franchitti, Emerson Fittipaldi, Hélio Castroneves, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Jacques Villeneuve, David Brabham, Jan Magnussen e molti altri.