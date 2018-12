2018, un anno da ricordare per l’Italia.

Difficile riassumere in poche righe un 2018 di successi: senza dubbio il risultato sportivo più importante per la nostra nazionale è stato conseguito in occasione dei World Equestrian Game di Tryon (USA), grazie alla conquista di tre medaglie d’oro, traguardo mai raggiunto prima nella storia dell’equitazione nazionale ai WEG dal 1990. Di questo dobbiamo ringraziare Sara Morganti e Royal Delight, oro nella prova individuale tecnica e nel Freestyle (score del 78,871), disciplina del Paradressage, e Silvia Stopazzini e Lorenzo Lupacchini che su Rosenstol (con Laura Carnabuci alla Longia) hanno trionfato nel Pas de deux, disciplina del volteggio. Da menzionale anche il settimo posto nel salto ostacoli di Lorenzo De Luca su Irenice Horta.

Il “jumping” è stato comunque onorato a dovere grazie alla storica vittoria di Lorenzo De Luca e Halifax vh Kluizebos nel Gran Premio dello CSIO di Piazza di Siena, lo scorso 27 maggio: era dal 1994, infatti, che un cavaliere italiano non tornava a trionfare nella capitale. Ed era dal 1976 che non veniva segnata una doppietta, ovvero la conquista del GP e della tappa di Coppa delle Nazioni: a questo ci hanno pensato Giulia Martinengo, Luca Marziani, Emanuele Gaudiano e Bruno Chimirri che sotto la guida del capo equipe Duccio Bartalucci hanno centrato l’obiettivo per il secondo anno consecutivo.

La nazionale ha saputo far bene anche in Coppa delle Nazioni, con un quarto posto importantissimo ottenuto da Luca Marziani, Riccardo Pisani, Bruno Chimirri e Lorenzo De Luca nella finalissima di Barcellona, arrivata grazie a buoni risultati come la seconda posizione a Gijon (SPA), e a Dublino (IRL), sempre nel circuito di FEI Nations Cup dell’Europa Occitentale.

l’Italia da applausi anche ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (SPA) con il quartetto composto da Giampiero Garofalo, Francesca Arioldi, Matteo Leonardi e Filippo Bologni, tutti under 25 e da segnalare l’impresa di un altro giovanissimo, Giacomo Casadei, vincitore nel mese di ottobre dei Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires (ARG) nella categoria del salto ostacoli in sella a Darna Z.

Benissimo anche per l’Italia del Polo, vincitrice dei XII FIP European Polo Championship – Quantocoin Cup al Polo Club Villa a Sesta con il team composto da Gualtiero Giori (capitano), Nicolas Lopes Fuentes e i fratelli Tomas e Martin Joaquin, battendo in finale l’Azerbaigian per 8 a 4.

A livello individuale ovviamente non potevano mancare le gesta dei nostri cavalieri di punta nel salto, ovvero Alberto Zorzi, Lorenzo De Luca ed Emanuele Gaudiano: il Carabiniere di Matera ha aperto il suo 2018 con la vittoria nel Derby indoor di ‘S-Hertogenbosch in sella a Carlotta per poi fare confermare il suo ottimo stato di forma nel GP di La Coruna (secondo) e nel Grand Prix del CSI5* di Windsor (GBR) dove ha chiuso in terza posizione il GP su Caspar 232.

Nella galassia del Longines Global Champions Tour il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi ha chiuso la sua stagione al quarto posto nella classifica generale della competizione dopo i grandi risultati di Città del Messico, qui un terzo posto in GP su Contanga, Berlino, dove ha conquistato il GP in sella a Fair Light Van T Heike, e Roma, tappa dove ha calcato il secondo gradino del podio. Da annoverare anche uno storico secondo posto nel Gran Premio del Longines Master di Parigi in sella a Contanga, ad un soffio dalla vittoria. La sua stagione si è poi chiusa con il trionfo nel GP di Olympia (GBR) su Ulane de Coquerie, competizione inserita nella tappa di FEI World Cup.

Tra i miglior risultati dell’aviere scelto Lorenzo De Luca, invece, il quarto posto nella tappa finale di Doha su Irenice Horta, cavalla con cui ha disputato i WEG, il sesto nel LGCT Super GP e il secondo posto di Lorenzo con Ensor de Litrange nel GP di Lione (FRA) tappa di FEI World Cup.