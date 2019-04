A New York arriva il Longines Master

L’imponente Memorial Coliseum di New York è pronto ad ospitare il prestigioso Longines Masters, uno degli eventi più attesi della stagione che si terrà dal 25 al 28 aprile 2019 nella città simbolo degli Stati Uniti d’America.

Anche l’Italia avrà un suo portacolori di spicco: si tratta del Carabiniere Emanuele Gaudiano che, dopo aver ottenuto una vittoria nella gara di apertura della tappa di Hong Kong, si presenterà con Chalou e Kingston van het Eiknhof per ottenere punti preziosi.

L’attesa per il pubblico di casa, ovviamente, sarà tutta per lo squadrone americano capeggiato da due campioni del mondo, McLain Ward, attuale n° 2 del mondo che ha ottenuto il titolo nella finale di World Cup 2017 e Beezie Madden, amazzone iridata nella finale del 2018 a Parigi. Una delle curiosità è che sia Ward che la Madden, oltre ad aver vinto la FEI World Cup Finals, hanno anche conquistato due medaglie d’oro a squadre e una d’argento alle Olimpiadi. Nessuno dei due, però, ha mai ottenuto la vittoria nel Gran Prix del Longines Masters.

Con loro ci saranno anche Devin Ryan, giovane cavaliere che ha ottenuto il secondo posto alla finale di FEI World Cup Jumping del 2018 dietro la Madden, Kent Farrington, Laura Chapot, Jennifer Gates, Brianne Goutal-Marteau, Lillie Keenan, Andrew Kocher, Adrienne Sternlicht, Mattias Tromp e Kristen Vanderveen.

A guidare i caalieri europei in questa edizione del Longines Master sarà Harrie Smolders seguito dai cavalieri del Belgio Pieter Clemens, Olivier Philippaerts e Wim Vermeir.

Ad ottenere la vittoria nell’edizione 2018 è stato il già campione del mondo McLain Ward in sella alla sua formidabile Clienta (Clinta x Lord Pezi). Seconda posizione per il fuoriclasse svedese Peder Fredricson su Hansson WL (Indra WL x Iowa) e terza posizione infine per Erynn Ballard con Fantast (Toulon x Rubens du Ri d’Asse).