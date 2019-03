A Ravenna il tradizionale internazionale di completo

Gli impianti del Circolo Ippico Ravennate di Ravenna daranno vita a partire da domani, giovedì 28 e fino a domenica 31 marzo all’ormai tradizionalissimo concorso internazionale di Completo.



A conferma del grande interesse che ogni anno riscuote l’appuntamento ci sono i numeri dell’evento del 2019: oltre 180 iscritti e liste d’attesa già al completo.



Grande sport per quattro giornate il cui folto programma di gara prevede lo svolgimento di diverse categorie di gara: CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S e i due internazionali riservati ai pony: CCIP1 e CCIP2.

Davvero nutrito il numero degli azzurri in campo nel prossimo fine settimana. I nostri dovranno vedersela con cavalieri e amazzoni provenienti da altre cinque nazioni: Austria, Danimarca, Ecuador, Germania e Svizzera. L’evento costituisce, tra l’altro, il primo step di selezione per il Talent Equestrian Project sulla base del quale Junior, Young Riders e Pony iniziano il percorso di selezione in vista dei prossimi Campionati Europei di categoria (Junior e Young riders: Maarsbergen – Ned – 11/14 luglio; Pony: Strzegom –Pol – 15/18 agosto).



ITALIAN EVENTING TOUR – L’internazionale di Ravenna rappresenta anche la prima tappa dell’Italian Eventing Tour. Dopo il successo conseguito nel 2018 l’attuale dirigenza ha deciso di riconfermare il circuito anche per il 2019. Si tratta di un circuito di gare internazionali che si prefigge di riunire tutta l’attività Senior, Young Rider, Junior e Pony stimolando la crescita dei binomi attraverso manifestazioni di alto spessore tecnico, con l’obiettivo di preparare i Cavalieri italiani per gli impegni agonistici ufficiali.



Previsti tre sotto circuiti: il Gold Tour (riservato a cavalieri e amazzoni di 2° Grado Concorso Completo, su categorie CCI4* (S o L) e/o CCI3* (S o L). Il Silver Tour è riservato, invece, a cavalieri e amazzoni di 1° Grado Discipline Olimpiche e/o 2° Grado Concorso Completo Junior e/o 2° Grado Concorso Completo che montano cavalli di 6 anni su categorie CCI2* (S o L). Infine il Bronze Tour: riservato a cavalieri e amazzoni Juniores su categorie CCIP2-L e/o CCIP1-L.



L’Italian Eventing Tour si articola su un totale di 5 manifestazioni internazionali (4 tappe ed una finale per il Gold ed il Silver e 3 tappe ed una finale per il Bronze).