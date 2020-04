Accesso ai centri ippici: ecco le linee guida della Federazione

Il presidente della FISE Marco di Paola ha inviato a tutti i presidenti affiliati FISE una lettera di ringraziamento, insieme alle linee guida per l’accesso in sicurezza nei circoli e il codice per la tutela e la gestione degli equidi. Ecco dove scaricarli.

Una lettera ai presidenti degli affiliati alla FISE per ringraziarli del lavoro che stanno svolgendo, insieme ai propri tecnici e collaboratori, al fine di garantire il quotidiano benessere dei cavalli presenti presso le proprie scuderie.

E’ l’ultima iniziativa della Federazione che invia ai circoli ippici le linee guida relative ai comportamenti che è necessario tenere all’interno dei circoli per rispettare le misure di prevenzione dal contagio da Covid-19. Il documento, predisposto con il supporto scientifico di esperti virologi, è ricco di suggerimenti affinché nei nostri maneggi si adottino comportamenti prudenti e cautele per contenere l’espansione dell’epidemia da Covid-19.

Queste “istruzioni operative”, certamente utili anche quando si riprenderanno le attività sportive, sono utilizzabili – come già chiarito nella nota inviata dalla Federazione al Ministero della Salute il 16 aprile scorso (vedi link) – qualora il circolo si trovasse nella necessità di dover far accedere eventuali soci proprietari per garantire l’accudimento e la movimentazione del proprio cavallo ospitato.

Tali indicazioni saranno utili per gestire gli ingressi delle persone autorizzate ad accedere all’interno del circolo affiliato, che resta chiuso al pubblico, senza effettuare lezioni o sedute di allenamento fino a nuove disposizioni da parte del Governo.

Naturalmente, permane l’obbligo per tutte le figure autorizzate di osservare le indicazioni già fornite dal Governo e/o dalle Regioni di appartenenza in merito agli spostamenti.

Il Presidente Di Paola sottolinea, infine, che la prima misura di protezione è senza dubbio il senso di responsabilità di ciascuno. È necessario affidarsi al buon senso nella gestione di questa grave situazione, consentendo l’ingresso ai proprietari o affidatari per offrire al circolo che non riesce più a farsene carico il supporto indispensabile per garantire il benessere, la salute e la cura dei loro cavalli ospitati.

Queste linee guida sono solo uno strumento ulteriore offerto ai Circoli per gestire in sicurezza eventuali accessi necessari e non può e non deve, certamente, essere interpretato come una ripresa delle attività sportiva, che ci si augura – per le peculiarità specifiche degli sport equestri – possa avvenire prima possibile, anche se dipende dalle disposizioni governative.

Allegati:

LETTERA AGLI AFFILIATI

LINEE GUIDA PER ACCESSO IN SICUREZZA NEI CIRCOLI

CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI

