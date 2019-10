Ad Oslo la prima tappa di Coppa del Mondo

In questa stagione prenderà il via la quarantaduesima Coppa del Mondo della storia degli sport equestri. Oslo ospiterà la prestigiosa competizione per la ventottesima volta con i cavalieri più forti del mondo che sbarcheranno in Norvegia per ottenere i primi punti preziosi al fine di ottenere la qualificazione e l’accesso alla finalissima.

Il numero uno al mondo, lo svizzero Steve Guerdat, prenderà parte al concorso: lo scorso anno, nella finale della Coppa del Mondo che si è svolta a Göteborg, Steve Gerdat, il fuoriclasse elvetico ha conquistato la vetta del torneo su Alamo ed è diventato campione del mondo nel salto ostacoli per la terza volta nella sua carriera

Faranno parte della compagine norvegese altri talenti della top ten della classifica mondiale, come il numero quattro al mondo Peder Fredrickson, portacolori della Svezia, così come il numero sette belga Peter Devos.

Salteranno ad Oslo anche Kevin Oslo, Olivier Robert, Henrik von Eckermann, Evelina Tovek, Douglas Linderlow e Denis Lynch, così come Robert e Michael Whitaker, James Wilson, Max Kuhner, Sergio Alvarez Moya, Yuri Mansour e Marlon Modolo Zatonelli.

Un totale di 46 cavalieri, provenienti da 18 paesi, e 109 cavalli faranno parte della prima tappa della Coppa CSI5*-W: le competizioni si sono aperte mercoledì scorso sulle piste a due stelle, mentre i tornei a cinque stelle inizieranno venerdì 18 ottobre. Il turno di qualificazione della Coppa del Mondo si svolgerà, invece, domenica 20. Parallelamente ai tornei di salto ostacoli, si svolgerà la prima tappa della Coppa del Mondo di Dressage, ospitata dalla città di Herning (Danimarca).

Come al solito, per i cavalieri europei la strada per la finale è lunga e difficile: in questa stagione i concorrenti affronteranno 14 tappe da ottobre 2019 a febbraio 2020. La finale della Coppa del Mondo di salto ostacoli e dressage si svolgerà dal 15 al 19 aprile a Las Vegas, negli Stati Uniti d’America.