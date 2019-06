Al via il completo di Luhmuhlen

Un totale di quarantasette coppie proveranno ad unirsi alla Hall of Fame. Compresa la Germania, diciotto nazioni faranno parte del Longines CCI5*-L e nel Trofeo Meßmer di CCI4 *-S. Negli ultimi cinque anni a Luhmühle le vittorie sono state divise tra la Germania con Julia Krajewski nel 2018 su Samourai du Thot, Andreas Dibsowski nel 2017 su Its Me e Ingrid Klimke nel 2016 su Escada JS e La Nuova Zelanda con Tim Price nel 2015 su Wesko e Andrew Nicholson nel 2014 su Mr Cruise Control. I due cavalieri neozelandesi ovviamente proveranno a brillare anche quest’anno.

Come annunciato dallo Chef d’Equipe tedesco Hans Melzer, l’intera squadra olimpica ha inviato le proprie candidature: Sandra Auffarth, Andreas Dibowski, Michael Jung, Ingrid Klimke, Julia Krajewski, Jörg Kurbel, Andreas Ostholt, Kai Rüder e Josefa Sommer. L’australiano Sam Griffith, che ha sede in Gran Bretagna, cavalcherà il vincitore di badminton Paulank Brockagh.

La Gran Bretagna schiererà Kristina Cook che ha vinto l’argento a squadre alle Olimpiadi di Londra e il bronzo individuale ad Hong Kong, mentre Sarah Bullimore ha in programma di cavalcare l’esperta Reve du Rouet, con la quale ha avuto un grande successo a Pau e Burghley.

Il vincitore di Luhmühlen Tim Price e la leggenda degli eventi Mark Todd rappresenteranno la Nuova Zelanda.

La Gran Bretagna ha vinto Luhmühlen nel 2010 e cercherà prestazioni forti da Sarah Bullimore e Reve du Rouet, che si è classificata quarta a Burghley lo scorso anno, insieme ai vincitori di Belton di quest’anno, Tom McEwen e Figaro van het Broekxhof. Anche Tina Cook e Calvino II sono dentro.

La competizione promette di essere molto intensa in quanto è valevole anche per il campionato nazionale olandese. Per tutti i cavalieri in gara questo sarà un fine settimana molto importante visto che tra due mesi e mezzo Luhmühlen ospiterà il campionato europeo. Le coppie cercheranno sicuramente di prepararsi al meglio guardando a questo grande incontro.

La gara CCI5 * inizierà giovedì con il dressage seguito dal cross country di sabato e il salto ostacoli di domenica. Gli spettatori scopriranno anche il nuovo campione nazionale olandese domenica pomeriggio.