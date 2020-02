Annullato il Longines Master di Hong Kong

Il vento di panico che ha attanagliato l’intera Asia a causa dell’epidemia di coronavirus ha travolto i Longines Masters di Hong Kong e l’Asia Horse Week. “La sicurezza di tutto il nostro pubblico, le parti interessate, i partner e le parti interessate in generale, da Hong Kong, in Asia e in tutto il mondo, è una priorità assoluta”, ha spiegato Raphaël le Masne de Chermont, presidente di Asia Horse Week. “Date le incertezze che circondano il coronavirus, abbiamo deciso senza esitazione di non disputare l’Asia HorseWeek. Tutti i nostri fedeli partner, tra cui l’Hong Kong Jockey Club, la Longines Masters Series, la International Equestrian Federation, la Hong Kong Equestrian Federation, AsiaWorld-Expo, l’Ufficio del Turismo di Hong Kong e il Wall Street Journal, sono stati informati della decisione e ci hanno dato la loro piena comprensione e supporto ”.

Il pubblico che ha già prenotato i biglietti verrà rimborsato. I visitatori possono contattare la hotline del servizio clienti di Cityline al numero (852) 2314 4228 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20) o visitare www.cityline.com. Per tutte le altre richieste: (852) 5984 9936 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19).

Anche la prima edizione dell’Asian Arabian Horse Show, organizzata nell’ambito dell’Asia Horse Week, non avrà luogo.

In questo momento oltre 7700 persone sono infettate dal coronavirus in Cina. Apparso a dicembre in un mercato a Wuhan, il coronavirus ha già causato oltre 170 morti. Diversi casi sono stati rilevati al di fuori della Cina, inclusi cinque in Francia.