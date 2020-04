Arriva Tony Chat, lo strumento per stare in contatto con i pony

Pensata per i più giovani appartenenti alla grande famiglia federale e per i pony club, per restare connessi in questo difficile momento che ci separa forzatamente dai nostri cari amici pony e cavalli, è nata l’iniziativa Tony Chat.

Grazie a questo strumento i ragazzi potranno continuare a comunicare con i pony della scuola e raccontare loro i propri pensieri, emozioni, desideri, attraverso un video messaggio che sarà fatto ascoltare al pony dall’istruttore di riferimento. I video che ci raccontano la reazione dei pony ai messaggi sono pubblicati on line nella sezione “I Pony Rispondono”.

Non poteva mancare la sezione dedicata al fitness, con lo speciale contributo di Anna Cavallaro, la campionessa azzurra di Volteggio per ben tre volte sul gradino più alto della finale di Coppa del Mondo della disciplina. Da “Tony Chat” sarà possibile seguire direttamente da casa i suoi consigli e osservare gli esercizi migliori da effettuare per mantenersi in piena in forma.

Tra i contenuti generali si troveranno inoltre video clip e photogallery di eventi e tante altre iniziative che saranno avviate progressivamente. Il gruppo Facebook consentirà agli utenti di comunicare fra loro e scambiare pensieri e desideri di questo particolare momento.

Quindi, stay tuned, oggi parlare con il tuo pony e poterlo vedere è diventato realtà QUI

Non mancano ovviamente anche gli annullamenti delle gare internazionali pony, come riporta la nota della FISE del 9 aprile: a seguito della decisione del Governo danese relativa all’emergenza Covid-19 che ha vietato tutte le attività di gruppo fino alla fine di agosto, i Campionati d’Europa Mounted Games (U12, U14, U17 e open), in programma dal 4 al 12 luglio 2020 presso Vallensbaek Ridecenter, sono stati cancellati.