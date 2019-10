Azzurri in campo nello CSIO4* di Rabat

Ancora un fine settimana di Coppe delle nazioni per gli azzurri che da giovedì 10 ottobre saranno al via nello CSIO4* di Rabat, capitale del Marocco in Marocco. situata sulla riva dell’Oceano Atlantico e sulla riva sinistra della foce del fiume Bouregreg. Questo luogo di storia sarà il teatro i delle gare principali di questo evento internazionale: il torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Gruppo 7 e il Gran Premio finale.

Il Team azzurro in campo sarà composto da Roberto Arioldi (Chiclone, Dundee vh Marienshof, Daytona), Emanuele Camilli (Jakko, Chadellano Ps, Chaccrouet), Natale Chiaudani (Belly Dancer, Chopard, Cintender) e dal Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Carlotta 232, Contento 23, Kingston bh Eikenhof). A titolo individuale al via anche Paolo Adorno (Fer Zg) e Roberto Turchetto (Baron, Adare, Clarico).

La competizione a quattro stelle sarà caratterizzata da centosette cavalieri provenienti da ventinove paesi e duecentotrentaquattro cavalli. Dal Gruppo 7, i cavalieri più forti di Giordania, Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita parteciperanno alle prove individuali e di gruppo. Ma non sarà una competizione di qualificazione alle Olimpiadi per le altre nazioni. Tuttavia, i team europei sono sbarcati nella città imperiale di Rabat per ottenere gli altri trofei reali messi in campo: a questi ci penseranno squadre come Belgio, Gran Bretagna, Italia, Francia, Svizzera e Canada, insieme ai loro campioni individuali.

Nello stesso fine settimana Agata Orlandi sarà al via nello CSIOP di Chevenez in Svizzera. Nella stessa località Matteo Orlandi (Barnie Mancluf, Cantiano, C’Est la Vie) prenderà parte al CSI Junior, mentre Kevin Roberto Rizzello (Ravel des Baumes Ch) sarà alla partenza del CSI Under 25.

Altri azzurri saranno in campo negli appuntamenti internazionali programmati a St. Tropez – Grimaud (Francia), Opglabbeek (Belgio), Oliva (Spagna) e Vilamoura (Portogallo).