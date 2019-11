Ben Maher, campione dei campioni a Praga

La scorsa settimana a Praga si è tenuto il Super Grand Prix del Longines Global Champions Tour, un evento a due round riservato ai vincitori delle gare del circuito. Disegnato dal maestro Uliano Vezzani, il primo round ha richiesto coraggio e precisione per affrontare i sedici ostacoli del concorso. Per Marcus Ehning non è stato facile aprire la gara: nonostante il talento del tedesco, non è riuscito a fermare Cornado NRW dallo schianto nel primo oxer. Stesso scenario su questa combinazione per lo svedese Peder Fredricson che insieme a H&M All In ha tagliato il traguardo con otto punti.

Per vedere il primo turno netto della serata, il pubblico ha dovuto aspettare Julien Epaillard, l’unico francese dell’evento: in sella a Vituose de Champeix, il numero uno francese è letteralmente esploso di gioia sul traguardo. Il percorso si è rivelato molto più difficile anche per alcuni binomi come il belga Jérome Guéry e Quel Homme de Hus, otto punti, Jessica Springsteen e RMF Zecilie, sedici punti, Martin Fuchs e Clooney 51, quattro punti o Olivier Philippaerts e H&M Legend of Amore, otto punti.

Il francese, comunque, non è stato il solo a firmare un round senza errori nella prima gara. Anche il britannico Ben Maher al timone di Explosion W, Daniel Deusser sulla Scuderia 1918 Tobago Z, Dani G. Waldman associato a Caspar 213, hanno fatto una prima manche perfetta.

Nel secondo round, il percorso di Uliano Vezzani non è stato di certo più facile. In ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria, l’irlandese Shane Sweetnam è stato il primo a tornare in pista alla guida di Chaqui Z. Sfortunatamente, sono stati aggiunti tre errori ai nove punti del suo primo giro. Per Maikel Van Der Vleuten, la serata si è conclusa meglio di quanto fosse iniziata: grazie al punteggio perfetto di Verdi TN, la coppia olandese ha mantenuto il punteggio di otto punti. Il risultato è stato lo stesso per Peder Fredricson che ha persino segnato due battute nella prima manche ed è riuscito a ottenere una gara perfetta nella seconda. Con solo quattro punti sul tabellone, il brasiliano Marlon Modolo Zanotelli, in sella alla VDL Edgar M, è riuscito a stabilizzare il suo punteggio. Lo stesso dicasi per lo svizzero Martin Fuchs e Clooney 51 e il tedesco Marcus Ehning.

Con un’enorme pressione sulle spalle, Ben Maher ha chiuso questo straordinario evento con la vittoria.