Ben Maher conquista New York: è ancora lui il re del LGCT

Sono stati oltre trentacinque i partenti in quest’ultima tappa del Longines Global Champions Tour, dove solo sette sono riusciti a qualificarsi per il barrage finale. Prima a scendere in campo nel Grand Prix finale è stata l’Italia Alberto Zorzi ha messo molta pressione sugli altri cavalieri. Con Ulane de Coquerie ha firmato un bellissimo giro netto e ha inviato un messaggio chiaro ai suoi avversari: dovevano più rapidi e “puliti” di lui per ottenere la vittoria. Questo messaggio, Marcus Ehning, lo ha sentito forte e chiaro. Il suo Cornado NRW ha galoppato più forte, ha saltato ancora meglio e di conseguenza ha sorpassato il cavaliere azzurro. Leader del circuito, Peter Devos era uno dei favoriti, ma non poteva che crollargli il mondo addosso quando Claire Z si è fermato davanti ad un ostacolo. Con questo handicap, il pilota belga ha dato una grande opportunità al suo unico sfidante Ben Maher per conquistare la vittoria finale.

Dopo un ottimo primo round, la formidabile Malin Baryard-Johnosson ed H&M Indiana hanno chiuso di nuovo con un secondo round perfetto. Sfortunatamente per la coppia, sono stati un po’ troppo lenti e sono finiti sesti. Stesso schema per l’olandese Marc Houtzager con Dante di Sterrehof (nuovo a questo livello di gare), nonostante il loro giro netto si sono dovuti accontentare della quinta posizione. Grazie alla naturale velocità e agilità di Explosion W, Ben Maher ha superato Marcus Ehning con una prestazione impressionante: grazie a questo risultato il fuoriclasse inglese mantiene il titolo di campione del Longines Global Champions Tour. Ultimo ad entrare in campo è stato Martin Fuchs, ha provato tutto in sella a The Sinner, ma questa volta non è bastato. Il nuovo campione europeo, infatti, è arrivato terzo.

Come l’anno scorso, Ben Maher ed Explosion W hanno vinto tre gare: Londra, Roma e New York. Quest’estate sono stati anche medaglia d’argento al Campionato Europeo di Rotterdam. I vincitori di tutte le gare, si daranno ancora una volta battaglia a dicembre a Praga per il Super Grand Prix.