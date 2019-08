Ben Maher re di Londra

Londra non poteva che essere sua. È stato un vero e proprio trionfo quello del cavaliere britannico Ben Maher, autore di una prova formidabile in sella allo strepitoso Explosion W che gli è valsa la conquista del Gran Premio forse più importante. La quattordicesima tappa del Longines Global Champions Tour infatti si è svolta nella capitale, patria del cavaliere della regina.

Grazie a questo successo Ben Maher si trova attualmente in seconda posizione nella classifica generale, subito dietro al belga Pieter Devos. Il barrage lo ha visto assoluto protagonista con un tempo di 35.98, un distacco di ben 2 secondi rispetto al diretto contendente Shane Sweetnam, portacolori irlandese che in sella a Alejandro ha chiuso con un doppio netto in 37.44 secondi. Terza piazza invece per l’altro irlandese, Darragh Kenny, bravo a ottenere il gradino del podio su Classic Dream in 37.62 secondi.

Ben Maher si è aggiudicato con la London Knights, la squadra della Global Champions League alla quale appartiene, la gara di tappa: sempre in sella allo stesso Explosion è stato autore di due percorsi netti, proprio come il suo compagno belga Olivier Philippaerts su Extra.

La prossima tappa per Maher ed Explosion W sarà in vista dell’impegno dell’anno: il Campionato d’Europa di Rotterdam di fine agosto, al quale il cavaliere britannico giunge di certo tra i del favore favoriti.

La classifica generale vede in testa Pieter Devos seguito da Ben Maher, Daniel Deusser, Niels Bruynseels e Kevin Staut. Primo degli italiani Alberto Zorzi con 100 punti in 41esima posizione.