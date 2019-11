Bertram Allen conquista Toronto in Coppa

La sua ultima vittoria in un Grand Prix internazionale risaliva al novembre 2018, esattamente in occasione del CSI4* di Maastricht con Gin Chin van het Lindenhof. Dopo un anno esatto Bertram Allen è tornato sul gradino più alto del podio di un GP, e questa volta nella tappa di Coppa del Mondo di Toronto valevole per la lega nordamericana. In Canada, il giovane cavaliere irlandese è stato in grado di battere ventuno concorrenti in sella al formidabile GK Casper, che ha portato avanti una gara incredibile in barrage contro quattro contendenti al titolo. Entrato in campo per ultimo in questo secondo round, il ventiquattrenne irlandese ha fatto letteralmente saltare in aria le tribune di Toronto!

“Tutti vorrebbero vincere un Grand Prix iniziando per ultimo e davanti a un’arena così affollata”, ha dichiarato con gioia il vincitore in una conferenza stampa. In effetti, l’atmosfera di questa grande arena indoor era veramente festosa “È una vittoria che non immaginavo davvero, quindi la rende ancora più bella! Il primo turno non è stato facile, e anche tutta la settimana, se devo essere sincero. Il primo giorno Casper era molto teso. Non avrebbe dovuto accompagnarmi come cavallo di punta questo fine settimana, quindi è dovuto andare oltre. Tuttavia, sapevo che se avessi fatto la fase iniziale in maniera rotonda non avrei dovuto preoccuparmi degli ostacoli e del fosso. Casper è sempre stato fantastico, è un eccellente saltatore, molto rispettoso. Gli ci è voluto un po’ per arrivare a quel livello: la maggior parte dei cavalli da il meglio in una stagione ad alto livello a nove anni. Casper invece è alla sua prima stagione quest’anno, all’età di undici anni! D’altra parte, sapevo che poteva essere competitivo. ”

Jos Verlooy è stato in grado di sfruttare la scia di Allen conquistando il secondo posto sul podio. Accompagnato da Igor, il geniale figlio di Emerald van Ruttershof, con il quale ha vinto la medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei di Rotterdam, il giovane belga è arrivato mezzo secondo dietro il leader. Il podio è stato completato dall’incredibile prodigio Brian Moggre. Il diciottenne americano, che ha già due gare internazionali di Grand Prix in cascina, ha dovuto accontentarsi del terzo posto. Con il suo generoso MTM Vivre Le Rêve, ha ottenuto un percorso perfetto in 35″83.