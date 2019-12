Bicocchi e Gaudiano all’Olympia di Londra

Prosegue senza sosta il circuito di FEI World Cup™ di salto ostacoli edizione 2019/2020 e dopo l’ottimo risultato azzurro ottenuto nel settimo appuntamento di La Coruña in Spagna da Emanuele Gaudiano, secondo in Gran Premio in sella a Chalou, saranno due gli azzurri nell’ottava tappa in programma all’Olympia Horse Show di Londra fino a domenica 22 dicembre.

Nel tradizionalissimo appuntamento prenatalizio scenderanno in campo ancora il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Kingstone vh Eikenhof, Caspar 232, Contento 23, Carlotta 232) e il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Evita Sg Z, Call Me, Flinton).

Altra tappa di FEI World Cup, ma valida per la lega araba durante lo stesso fine settimana a Ryad in Arabia Saudita. A difendere i colori azzurri in questa occasione ci saranno Natale Chiaudani (Beau Limit, Boomerang), il caporale Simone Coata (Dalphons V, Artuur Jh Z) e Antonio Murruzzu (A Concarada).

La classifica generale di Coppa del Mondo vede al comando il belga Pieter Devos con 55 punti, il numero uno al mondo Steve Guerdat per la Svizzera a quota 47 e il nostro Emanuele Gaudiano a 43 punti, frutto dei grandi risultati di Lione, Verona e La Coruna. Il gran finale di Coppa del Mondo si terrà a Las Vegas.

Nello stesso fine settimana altri azzurri saranno in campo nei concorsi internazionali in programma a Francoforte (Germania), Kronenberg (Olanda) e Villeneuve-Loubet (Francia).