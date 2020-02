Bologni e Gaudiano in campo a Doha

Due azzurri saranno in campo nel prossimo fine settimana nel CSI5* di Doha Al Shaqab in Qatar. Il carabiniere scelto Filippo Bologni presenta in campo Sedik Milano Quilazio e Diplomat, mentre il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano sarà in campo con Chalou e Kingston Van Het Eikenhof.

Nel frattempo impegno a 5 stelle in occasione dello CSIO di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) per Il Caporale Simone Coata. Il cavaliere azzurri prenderà parte alla tappa della FEI Nations Cup lega mediorientale a titolo individuale in sella a Dalphons V.

Nello stesso fine settimana altri azzurri saranno impegnati negli appuntamenti internazionali che si svolgeranno a Vilamoura (Portogallo), Vejer de la Frontera, Valencia e Oliva (Spagna) e Kronenberg (Olanda).

Per quanto riguarda il dressage, le nostre azzurre sono in trasferta a Doha (Qatar) e Cascais (Portogallo) sempre, nel prossimo fine settimana. A prender parte al Big Tour del CDI della capitale del Qatar, con qualifica per il Grand Prix Special, sarà Nausicaa Maroni. Ai suoi ordini ci sarà Embajador. Nello stesso fine settimana, invece, Melanie Bartz su Delgado parteciperà al CDI Junior e Lisa Bartz con Derano B e Hemingway al CDI Pony di Cascais.

A Barroca d’Alva (Portogallo), invece, parte la stagione all’estero del Completo azzurro. Saranno due le amazzoni impegnate nell’internazionale portoghese.

L’appuntato Susanna Bordone prenderà parte al CCI3*-S in sella a Imperial vd Holtakkers. La stessa amazzone presenterà ben altri tre cavalli nel CCI2*-S: Emerald Jonny, Innwah’s Miracle e Walvis Bay. Nella stessa gara alla partenza anche l’agente delle Fiamme Azzurre Ludovica Manzoli in sella ad Ainsi D’Or, ma anche in versione Impact V’t Plutoniahoff. Nel CCI1*-Intro ancora Bordone al via ma in sella a Ballyartan Contessa.